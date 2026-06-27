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कहां सिया, कहां सुधा; पति को जेल से नहीं छुड़ा पाई तो बीवी ने जान दे दी

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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एक सिया जिसने होने वाले पति केतन की हत्या कर दी। वहीं दूसरी सुधा की पति के प्रति अटूट प्रेम कहानी सामने आई है। कानपुर की सुधा  पति को जेल से नहीं छुड़ा पाई तो जान दे दी।

कहां सिया, कहां सुधा; पति को जेल से नहीं छुड़ा पाई तो बीवी ने जान दे दी

इंदौर के राजा रघुवंशी, मेरठ के सौरभ और अब पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड के बीच यूपी के कानपुर में पति-पत्नी के प्रेम की अटूट कहानी सामने आई है। केतन की होने वाली पत्नी सिया, राजा की पत्नी सोनम, सौरभ की पत्नी मुस्कान पर जहां अपने पतियों की हत्या कराने का आरोप है, वहीं सेन पश्चिम पारा क्षेत्र की रहने वाली सुधा ने इसलिए अपनी जान दे दी कि वह पति को जेल से नहीं छुड़ा पाई। सुधा का पति चंद्रकिशोर एक साल से धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद है। कई प्रयासों के बाद भी पति की जमानत नहीं करा पाई तो सुधा ने शुक्रवार रात फांसी लगा ली।

खड़कपुर सोसाइटी निवासी चंद्रकिशोर सोनकर इलेक्ट्रीशियन हैं। परिवार में 50 वर्षीय पत्नी सुधा और बच्चे पारुल, अंबिका, तनु व सुधांशु हैं। परिजनों ने बताया कि जुलाई 2025 में चंद्रकिशोर ने पार्टनर शरद यादव के कहने पर एक प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम कराई थी। कुछ समय बाद प्लॉट के मूल मालिक को घटना की जानकारी हुई तो उसने सेन पश्चिम पारा में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। मामले में पुलिस ने चंद्रकिशोर व उसके पार्टनर शरद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद से पत्नी सुधा चंद्रकिशोर की जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। काफी रुपये खर्च होने के बाद भी चंद्रकिशोर को जमानत नहीं मिली तो मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। शुक्रवार रात को खाना खाने के बाद वह कमरे में सोने चली गई। शनिवार सुबह करीब पांच बजे बेटी अंबिका सोकर उठी तो सुधा बिस्तर पर नहीं दिखी। उसने मां की तलाश शुरू की तो शव साड़ी की फॉल के सहारे फंदे से लटकता हुआ मिला। थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि पति की जमानत न कराने के तनाव में आकर सुधा के जान देने की बात सामने आई है।

अंतिम समय पत्नी को देख भी नहीं पाया

जिस पति को छुड़वाने के लिए सुधा कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटती रही और अंत में थक-हारकर अपनी जान दे दी, वह अंतिम समय अपनी पत्नी को देख तक नहीं सका। उनके बच्चे भी यह कहकर रोते रहे कि पापा को कम से कम कुछ देर के लिए ही जेल से मोहलत मिल जाती।

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पिता जेल में, मां रही नहीं..बच्चे रो-रोकर बेहाल

चंद्रकिशोर और सुधा की तीन बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी पारुल की शादी हो चुकी है। सबसे छोटा बेटा सुधांशु करीब 15 साल का है। पिता के जेल जाने और अब मां की मौत से बच्चों के सामने अलग ही संकट आ गया है। कैसे वह खुद की देखभाल करेंगे और कैसे अपनी वृद्ध दादी की, यही सोचकर बच्चे रो-रोकर बेहाल रहे।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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