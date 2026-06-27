कहां सिया, कहां सुधा; पति को जेल से नहीं छुड़ा पाई तो बीवी ने जान दे दी

एक सिया जिसने होने वाले पति केतन की हत्या कर दी। वहीं दूसरी सुधा की पति के प्रति अटूट प्रेम कहानी सामने आई है। कानपुर की सुधा पति को जेल से नहीं छुड़ा पाई तो जान दे दी।

इंदौर के राजा रघुवंशी, मेरठ के सौरभ और अब पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड के बीच यूपी के कानपुर में पति-पत्नी के प्रेम की अटूट कहानी सामने आई है। केतन की होने वाली पत्नी सिया, राजा की पत्नी सोनम, सौरभ की पत्नी मुस्कान पर जहां अपने पतियों की हत्या कराने का आरोप है, वहीं सेन पश्चिम पारा क्षेत्र की रहने वाली सुधा ने इसलिए अपनी जान दे दी कि वह पति को जेल से नहीं छुड़ा पाई। सुधा का पति चंद्रकिशोर एक साल से धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद है। कई प्रयासों के बाद भी पति की जमानत नहीं करा पाई तो सुधा ने शुक्रवार रात फांसी लगा ली।

खड़कपुर सोसाइटी निवासी चंद्रकिशोर सोनकर इलेक्ट्रीशियन हैं। परिवार में 50 वर्षीय पत्नी सुधा और बच्चे पारुल, अंबिका, तनु व सुधांशु हैं। परिजनों ने बताया कि जुलाई 2025 में चंद्रकिशोर ने पार्टनर शरद यादव के कहने पर एक प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम कराई थी। कुछ समय बाद प्लॉट के मूल मालिक को घटना की जानकारी हुई तो उसने सेन पश्चिम पारा में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। मामले में पुलिस ने चंद्रकिशोर व उसके पार्टनर शरद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद से पत्नी सुधा चंद्रकिशोर की जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। काफी रुपये खर्च होने के बाद भी चंद्रकिशोर को जमानत नहीं मिली तो मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। शुक्रवार रात को खाना खाने के बाद वह कमरे में सोने चली गई। शनिवार सुबह करीब पांच बजे बेटी अंबिका सोकर उठी तो सुधा बिस्तर पर नहीं दिखी। उसने मां की तलाश शुरू की तो शव साड़ी की फॉल के सहारे फंदे से लटकता हुआ मिला। थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि पति की जमानत न कराने के तनाव में आकर सुधा के जान देने की बात सामने आई है।

अंतिम समय पत्नी को देख भी नहीं पाया जिस पति को छुड़वाने के लिए सुधा कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटती रही और अंत में थक-हारकर अपनी जान दे दी, वह अंतिम समय अपनी पत्नी को देख तक नहीं सका। उनके बच्चे भी यह कहकर रोते रहे कि पापा को कम से कम कुछ देर के लिए ही जेल से मोहलत मिल जाती।