एक ‘विषकन्या’ को जेल, दूसरी बनेगी सरकारी गवाह, बीजेपी नेता को फंसाने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें

फर्जी रेप केस दर्ज कराने वाली एक विषकन्या को जहां कोतवाली पुलिस ने जेल भेज दिया वहीं दूसरी के कोर्ट में बयान दर्ज करा दिए। पुलिस मंगलवार को दर्ज बयानों का अवलोकन कर सकती है। भाजपा नेता ने फर्जी रेप केस कराने के मामले में चर्चित वकील अखिलेश दुबे, लवी मिश्रा, शैलेंद्र उर्फ टोनू, दो सगी बहनों समेत सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। अखिलेश, लवी और शैलेंद्र इस मामले में जेल में हैं जबकि पुलिस ने फर्जी रेप केस कराने वाली दोनों बहनों को जांच में खुद पीड़ित होना पाया है। इसी के चलते बड़ी बहन को सरकारी गवाह बना लिया गया जबकि छोटी को भी सरकारी गवाह बनाने की तैयारी है।

भाजपा नेता रवि सतीजा ने बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वकील अखिलेश दुबे उसके साथी लवी मिश्रा, विमल यादव, अभिषेक बाजपेई, शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू ने उन्हें फर्जी रेप केस में फंसाया।

इसके लिए इन लोगों ने उस्मानपुर बस्ती में रहने वाली डेरे की दो सगी बहनों का इस्तेमाल किया। युवती की तहरीर पर उनके खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। युवती का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसकी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। रवि सतीजा की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने जांच कराई तो मामला झूठा पाया गया। जिसके बाद युवती द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को एक्सपंज कर दिया गया और रवि सतीजा की तहरीर पर बर्रा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस मामले की विवेचना नौबस्ता थाना प्रभारी शरद तिलारा कर रहे हैं। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बड़ी बहन की गवाही पूरी हो चुकी है। उसके बयानों का अवलोकन कर लिया गया है। सोमवार को छोटी बहन के भी बयान दर्ज करा दिए गए हैं। बयानों का अवलोकन करने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस की जांच में वह खुद पीड़िता निकली है।

पप्पू के कहने पर कराया केस राजा ययाति के किले की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता के खिलाफ दुष्कर्म और वसूली समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराने वाली विषकन्या को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि पप्पू स्मार्ट के कहने पर उसने फर्जी रेप केस कराया था। चकेरी निवासी अधिवक्ता ने वर्ष 2015 और 2017 में हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप चार्जशीट लगने के बाद पप्पू और उसके साथी आमिर बिच्छू, शोएब उर्फ पप्पी, जैन कालिया, फराज, रामेंद्र उर्फ गुड्डू, हर्षित यादव ने उन्हें चर्चित वकील अखिलेश दुबे के ऑफिस बुलाया। कार्यालय न पहुंचने पर अखिलेश ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।