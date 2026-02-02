Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsOne thousand rupees will be deposited into accounts 81000 elderly people Lakhimpur Kheri
इस जिले के 81 हजार बुजुर्गों के खाते में डाले जाएंगे एक-एक हजार रुपये, जानें कब तक आएंगे पैसे

इस जिले के 81 हजार बुजुर्गों के खाते में डाले जाएंगे एक-एक हजार रुपये, जानें कब तक आएंगे पैसे

संक्षेप:

लखीमपुर खीरी जिले के 81,650 बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। शासन की ओर से इनके खाते में एक-एक हजार रुपये भेजा जाएगा। ये पैसा मार्च महीने में डाला जाएगा। जिससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी।

Feb 02, 2026 06:56 pm ISTDinesh Rathour लखीमपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के 81,650 बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। शासन की ओर से इनके खाते में एक-एक हजार रुपये भेजा जाएगा। ये पैसा मार्च महीने में डाला जाएगा। जिससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल बुजुर्गोँ को हर महीने पेंशन की किस्त दी जाती है। अब तक पेंशन की तीसरी किस्त भेज दी गई है। इस बार नए लाभार्थियों को भी पेंशन मिलने की शुरुआत हुई है। आवेदन के बाद यह लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे थे। इस वित्तीय वर्ष की चौथी किस्त अब बुजुर्गों के खाते में मार्च महीने में भेजी जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

समाजकल्याण विभाग से बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। एक हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से तीन महीने की किस्त एक बार में भेजी जाती है। चार किस्तों में धनराशि दी जाती है। शासन के निर्देश पर सत्यापन के बाद चौथी किस्त खातों में तीन-तीन हजार रुपए भेज दिए गए हैं। जिला समाजकल्याण अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि लाभार्थियों के खाते में पेंशन की धनराशि सीधे निदेशालय स्तर से भेजी जाती है। उन्होंने बताया कि 81,650 लाभार्थियों के खाते में पेंशन की तीसरी किस्त भेज दी गई है। चौथी किस्त मार्च महीने में भेजी जाएगी। बताते चलें कि तीसरी किस्त में नए लाभार्थियों को भी मौका मिला है। दूसरी किस्त 79738 लाभार्थियों को भेजी गई थी। जबकि तीसरी किस्त में 81650 लाभार्थी शामिल हो गए हैं। हालांकि अभी भी तमाम आवेदक पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इनकी पेंशन स्वीकृत हो चुकी है।

ये भी पढ़ें:PDA तो बहाना है, असली लक्ष्य तो 'परिवार' है, सीएम योगी ने सपा प्रमुख पर कसा तंज

जीवित को मृत दर्शाकर बंद की वृद्धावस्था पेंशन

वहीं दूसरी ओर उन्नाव जिले के सरवन निवासी बुजुर्ग चंद्र कुमार की दस माह पूर्व वृद्धावस्था पेंशन को उन्हें मृत दिखाकर बंद कर दिया गया है। कर्मियों की लापरवाही के कारण पीड़ित सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। पीड़ित चंद्रकुमार ने बीडीओ सहित आईजीआरएस में शिकायत कर बताया कि उसकी पिछले आठ वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन आ रही थी। मार्च 2025 से उसकी पेंशन आना बंद हो गई है। जानकारी पर पता चल कि अधिकारियों ने सत्यापन में उसे मृत दर्शा दिया गया। इससे उसकी पेंशन बंद हो गई है। आईजीआरएस पर की गई शिकायत को संज्ञान में लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी ने बीडीओ को जांच करने व शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। एडीओ समाज कल्याण श्रीकांत मिश्रा ने बताया कि शिकायत मिली है। जिसका समाधान करा दिया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Lakhimpur Kheri News UP Sarkar Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |