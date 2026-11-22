2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिससे गठबंधन का कुल आंकड़ा 43 तक पहुंच गया। वहीं, भाजपा को 33 सीटों से संतोष करना पड़ा था।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 2024 के लोकसभा चुनावों के विधानसभा-वार आंकड़ों का विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दलों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक, 2024 के आम चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अपनी ही पार्टी के विधायकों वाली करीब 156 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाने में सफल रहे, लेकिन लगभग 99 ऐसी विधानसभा सीटों पर पिछड़ गए जहां खुद भाजपा के विधायक काबिज हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अपने क्षेत्र में पार्टी को बढ़त न दिला पाने वालों में योगी आदित्यनाथ सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं।

दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी (सपा) का प्रदर्शन अपने विधायकों वाले क्षेत्रों में कहीं ज्यादा मजबूत रहा। सपा ने अपने विधायकों वाली 100 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की और केवल 11 सीटों पर ही पिछड़ी। कुल मिलाकर सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने राज्य की 220 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी।

वहीं, बसपा का प्रदर्शन अपनी इकलौती विधानसभा सीट रसड़ा (घोसी लोकसभा क्षेत्र) में भी निराशाजनक रहा, जहां पार्टी उम्मीदवार बढ़त नहीं बना सका। इस सीट का प्रतिनिधित्व बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह कर रहे थे, जिनका 5 अगस्त को निधन हो गया।

राजा भैया की चुप्पी के बीच सपा की बढ़त और कांग्रेस का हाल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान किया था। इसके बावजूद, उनकी पार्टी के विधायकों वाली दोनों विधानसभा सीटों पर सपा उम्मीदवारों ने बढ़त हासिल की।

कांग्रेस के पास राज्य में दो विधायक हैं- प्रतापगढ़ की रामपुर खास और महाराजगंज की फरेंदा सीट से। रामपुर खास में सपा उम्मीदवार ने बढ़त बनाई और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट जीती। वहीं, फरेंदा से कांग्रेस विधायक और लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र में तो आगे रहे, लेकिन महाराजगंज लोकसभा सीट पर भाजपा के पंकज चौधरी से चुनाव हार गए।

2022 के बाद बदला विधानसभा का संख्याबल 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से भाजपा ने 255 और सपा ने 111 सीटें जीती थीं। हालांकि, उपचुनावों और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते सपा की संख्या घटकर अब 101 रह गई है। योगी सरकार में मंत्री मनोज कुमार पांडेय समेत सपा के तीन विधायकों को विधानसभा में 'असंबद्ध' (अनअटैच्ड) घोषित किया जा चुका है।