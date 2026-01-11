Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsone sided love for a married woman leads to murder of husband hide dead body in straw
शादीशुदा महिला से एकतरफा प्यार में पति का कर डाला कत्ल, भूसे में छिपाई लाश

Jan 11, 2026 09:43 pm ISTAjay Singh हिन्दुस्तान संवाद, दिलदारनगर (गाजीपुर)
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के दिलदारनगर थाना क्षेत्र के देहवल स्थित कांशीराम आवास में नौ दिन से लापता युवक का शनिवार को शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत युवक की पत्नी से एकतरफा प्रेम करने वाले युवक ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिलदारनगर के वार्ड नंबर-9 निवासी पूर्व सभासद मेराज के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सेराज खान तीन जनवरी से लापता चल रहा था। परिजनों ने काफी खोजबीन की। लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। सेराज के पिता ने मामले में उसकी पत्नी, सास, साले समेत चार लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया।

विवेचना और पुलिस की कड़ी जांच के दौरान पता चला कि सेराज का एक नाबालिग दोस्त और राजू उर्फ आरिफ के साथ तीन जनवरी की शाम चाय की दुकान पर कहासुनी हुई थी। सेराज का आरोप था कि उसकी पत्नी से राजू का एकतरफा प्रेम प्रसंग है। वह फोन करके उसे परेशान करता था। इसी बात को लेकर राजू ने सेराज को कांशीराम आवास के पास तीन जनवरी की शाम को नाबालिग मित्र के जरिये बुलवाया।

जैसे ही सेराज वहां पहुंचा राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शाल से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पहले तल पर रखे भूसे में छिपा दिया। नाबालिग को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो उसने राज उगल दिया। रविवार को पुलिस ने शव बरामद कर लिया। दिलदारनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसी की निशानदेही पर शव बरामद हुआ। राजू समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
