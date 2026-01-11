शादीशुदा महिला से एकतरफा प्यार में पति का कर डाला कत्ल, भूसे में छिपाई लाश

संक्षेप: पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि सेराज का एक नाबालिग दोस्त और राजू उर्फ आरिफ के साथ 3 जनवरी की शाम चाय की दुकान पर कहासुनी हुई थी। सेराज का आरोप था कि उसकी पत्नी से राजू का एकतरफा प्रेम प्रसंग है। इसी को लेकर राजू ने सेराज को कांशीराम आवास के पास तीन जनवरी की शाम को नाबालिग मित्र के जरिये बुलवाया।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के दिलदारनगर थाना क्षेत्र के देहवल स्थित कांशीराम आवास में नौ दिन से लापता युवक का शनिवार को शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत युवक की पत्नी से एकतरफा प्रेम करने वाले युवक ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिलदारनगर के वार्ड नंबर-9 निवासी पूर्व सभासद मेराज के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सेराज खान तीन जनवरी से लापता चल रहा था। परिजनों ने काफी खोजबीन की। लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। सेराज के पिता ने मामले में उसकी पत्नी, सास, साले समेत चार लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया।

विवेचना और पुलिस की कड़ी जांच के दौरान पता चला कि सेराज का एक नाबालिग दोस्त और राजू उर्फ आरिफ के साथ तीन जनवरी की शाम चाय की दुकान पर कहासुनी हुई थी। सेराज का आरोप था कि उसकी पत्नी से राजू का एकतरफा प्रेम प्रसंग है। वह फोन करके उसे परेशान करता था। इसी बात को लेकर राजू ने सेराज को कांशीराम आवास के पास तीन जनवरी की शाम को नाबालिग मित्र के जरिये बुलवाया।