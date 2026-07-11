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कोई पत्नी की जुदाई में, कोई प्रेमिका से शादी की जिद में; जौनपुर में टावर पर डबल ड्रामा

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, जौनपुर
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जौनपुर में शनिवार को दो युवक अलग-अलग मामलों में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गए। एक पत्नी की विदाई न होने से नाराज था, जबकि दूसरा प्रेमिका से शादी की मांग कर रहा था। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित उतारा। बाद में समझौते की कोशिश हुई, लेकिन युवती ने शादी से इनकार कर दिया।

कोई पत्नी की जुदाई में, कोई प्रेमिका से शादी की जिद में; जौनपुर में टावर पर डबल ड्रामा

जौनपुर जिले में शनिवार को दो अलग-अलग स्थानों पर पत्नी की विदाई और प्रेमिका से शादी कराने की मांग को लेकर दो युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गए। दोनों घटनाओं से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवकों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। पहली घटना जफराबाद थाना क्षेत्र के नेवादा गांव की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के चाचकपुर निवासी गुलशन मौर्य पत्नी की विदाई न होने से नाराज होकर शुक्रवार रात करीब आठ बजे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। उसने खुद ही डायल 112 और अपने परिजनों को इसकी सूचना दी।

पत्नी की विदाई से नाराज युवक टावर पर चढ़ा

मौके पर पहुंची पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस भी पहुंच गई। करीब तीन घंटे तक समझाने-बुझाने और पत्नी व ससुराल पक्ष से बातचीत के बाद मिले आश्वासन पर युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। युवक को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जहां बाद में उसे उसकी मां और भाई के सुपुर्द कर दिया गया। सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए टावर संचालक के खिलाफ सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।

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प्रेमिका से शादी की जिद में टावर पर चढ़ा युवक

दूसरी घटना सिंगरामऊ कस्बे की है, जहां शनिवार सुबह विशाल गुप्ता प्रेमिका से शादी कराने की मांग को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे भी सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची, जहां पंचायत कराई गई।

युवती ने शादी से किया इनकार

बातचीत के दौरान युवती ने युवक से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर उनके घर भेज दिया। दोनों घटनाओं में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पारिवारिक या व्यक्तिगत विवादों का समाधान कानून और बातचीत के माध्यम से करें तथा इस तरह जान जोखिम में डालने वाले कदम न उठाएं।

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