एक सीट का कमीशन जेब में, यही है समाधान; यात्री की 4 बर्थ टीटीई ने बेची

लखनऊ-वाराणसी एक्सप्रेस में एक यात्री की चार आरक्षित सीट टीटीई ने किसी अन्य यात्री को बेच दिया। इसकी शिकायत यात्री ने जब रेलवे से की तो टीटीई ने तीन सीट ही लौटाई। इस पर यात्री ने रेलवे को लिखा कि एक सीट का कमीशन जेब में, यही है समस्या का समाधान।

ट्रेन नंबर 15008 लखनऊ-वाराणसी एक्सप्रेस के यात्री अमित कुमार मिश्रा ने रेलवे के एक्स पर शिकायत में बताया कि इस ट्रेन में उनका लखनऊ से देवरिया तक एस-5 कोच में चार सीट आरक्षित थी। यह सीट नंबर 18,19,21 और 22 थी। जब वह सीट पर पहुंचे तो पता चला कि उनकी चारों सीटों को टीटीई ने किसी अन्य यात्री को बेच दिया। वह टीटीई को खोजने लगे। टीटीई से अपनी बात कही। तो उन्हें इधर-उधर सीट दे दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर रेलवे के एक्स पर शिकायत कर मदद मांगी। इसके बाद में फिर रेलवे के एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पहले टीटीई ने उन्हें दो सीट दी, उसके बाद एक और। यानी कुल मिलाकर यात्री को तीन सीटें मिलीं। इसके बाद यात्री ने लिखा कि एक सीट का कमीशन जेब में, यही समस्या का समाधान है।