एक महीने की बच्ची को घर में बंद कर गए मां-बाप, बीमारी और भूख से मौत

शादाब पिछले करीब चार महीने से जाहिद के मकान में किराये पर परिवार के साथ रह रहा है। परिवार में पत्नी हिना उर्फ साइन और तीन बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटी बेटी एक महीने की थी। दोनों भीख मांगकर गुजारा करते हैं। गुरुवार दोपहर 11 बजे के करीब पति-पत्नी बच्चों को घर में छोड़कर भीख मांगने चले गए थे।

UP News: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दुखी कर देने वाली खबर आई है। यहां किला क्षेत्र में माता-पिता एक महीने की बच्ची को घर में छोड़कर भीख मांगने चले गए थे। शाम को लौटे तो बच्ची मृत मिली। पोस्टमार्टम में उसकी मौत का कारण बीमारी और भूख बताया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया है।

किला छावनी निवासी शादाब पिछले करीब चार माह से जाहिद के मकान में किराये पर परिवार के साथ रह रहा है। परिवार में पत्नी हिना उर्फ साइन और तीन बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटी बेटी एक महीने की थी। दोनों भीख मांगकर गुजारा करते हैं। गुरुवार दोपहर करीब 11 बजे पति-पत्नी बच्चों को घर में छोड़कर भीख मांगने चले गए थे। शाम करीब छह बजे वे दोनों घर लौटे तो एक महीने की बच्ची मृत अवस्था में मिली। इससे परिवार में कोहराम मच गया।

परिवार के लोगों ने रात में ही बच्ची का शव दफन करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन रात करीब दस बजे किसी व्यक्ति ने डॉयल 112 पर सूचना दे दी। इस पर किला इंस्पेक्टर सुभाष कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद पुलिस ने बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।