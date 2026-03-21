एक महीने की बच्ची को घर में बंद कर गए मां-बाप, बीमारी और भूख से मौत
शादाब पिछले करीब चार महीने से जाहिद के मकान में किराये पर परिवार के साथ रह रहा है। परिवार में पत्नी हिना उर्फ साइन और तीन बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटी बेटी एक महीने की थी। दोनों भीख मांगकर गुजारा करते हैं। गुरुवार दोपहर 11 बजे के करीब पति-पत्नी बच्चों को घर में छोड़कर भीख मांगने चले गए थे।
UP News: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दुखी कर देने वाली खबर आई है। यहां किला क्षेत्र में माता-पिता एक महीने की बच्ची को घर में छोड़कर भीख मांगने चले गए थे। शाम को लौटे तो बच्ची मृत मिली। पोस्टमार्टम में उसकी मौत का कारण बीमारी और भूख बताया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया है।
किला छावनी निवासी शादाब पिछले करीब चार माह से जाहिद के मकान में किराये पर परिवार के साथ रह रहा है। परिवार में पत्नी हिना उर्फ साइन और तीन बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटी बेटी एक महीने की थी। दोनों भीख मांगकर गुजारा करते हैं। गुरुवार दोपहर करीब 11 बजे पति-पत्नी बच्चों को घर में छोड़कर भीख मांगने चले गए थे। शाम करीब छह बजे वे दोनों घर लौटे तो एक महीने की बच्ची मृत अवस्था में मिली। इससे परिवार में कोहराम मच गया।
परिवार के लोगों ने रात में ही बच्ची का शव दफन करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन रात करीब दस बजे किसी व्यक्ति ने डॉयल 112 पर सूचना दे दी। इस पर किला इंस्पेक्टर सुभाष कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद पुलिस ने बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।
शनिवार को हुए पोस्टमार्टम में बच्ची की मौत का कारण सेप्टीसीमिक शॉक (फेफड़ों और किडनी में पस पड़ जाना) बताया गया। वहीं, उसके पेट में सिर्फ पांच एमएल फ्लूड मिला, जिसके आधार पर उसकी मौत का कारण भूख भी बताया जा रहा है। शाम को बच्ची का शव दफन कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें