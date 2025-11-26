बारात में डीजे पर नाचने को लेकर विवाद, शोहदों ने एक को पीटा, दूसरे को पुलिया से उलटा लटकाया
गोरखपुर में एक बारात के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। गांव के दो मनबढ़ युवकों ने नाच रहे दो लड़कों को लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, एक युवक को पुलिया पर उलटा लटका दिया।
पीड़ित युवक पवन की मां अंजली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 24 नवंबर की शाम को बारात में डीजे बज रहा था। उसी दौरान गांव के ही गोविंद और राजन ने उसके बेटे पवन पर हमला कर दिया। आरोप है कि दोनों ने पवन को लाठी-डंडों और हाथ-पैर से बेरहमी से पीटा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। साथ मौजूद युवक सनी को पकड़कर पुलिया पर उल्टा लटका दिया गया। ग्रामीणों के जुटने पर दोनों को बचाया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी किस्म के दबंग हैं और घटना के दौरान उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। अंजली की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
मनबढ़ों ने दो सगे भाइयों समेत तीन को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
उधर, संतकबीरनगर में मनबढ़ों ने दो सगे भाइयों और उसके एक दोस्त को मनबढ़ों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। चाकू से एक युवक के हाथ की नस भी काट दी। मनबढ़ों के इस तांडव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा रहा है।
खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित धर्मपुरा गांव के रहने वाले दलित विजय कुमार का गांव के ही नागेंद्र कुमार के साथ बाइक से दवा लेने खलीलाबाद जा रहा था। बाइक लेकर दोनों महुआडाड़ उर्फ गरथवलिया चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि साइड लेने की बात को लेकर करौता गांव निवासी कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। आरोप है कि मनबढ़ों ने उनकी बाइक रोकवा ली और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लाठी-डंडा लेकर हमला कर दिया। मनबढ़ों ने धारदार हथियार और लाठी-डंडे से उसके भाई शिवम और नागेंद्र कुमार को भी पीटा चाकू से आकाश के हाथ की नस भी काट दी।