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पहले हर जिले में एक माफिया था, अब वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट है; राजनाथ ने CM योगी की तारीफ की

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में यूपी की कानून-व्यवस्था सुधरी है। राज्य की पहचान अब “वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट” से बन रही है और निवेश का माहौल बेहतर हुआ है।

पहले हर जिले में एक माफिया था, अब वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट है; राजनाथ ने CM योगी की तारीफ की

लखनऊ में 19 करोड़ रुपये की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका (नौसेना शौर्य संग्रहालय के द्वितीय चरण) का रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होने कहा कि पहले यूपी वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया के नाम से जाना जाता था। अब यूपी बदल चुका है। सीएम योगी की कोई सानी नहीं। उन्होंने यहां के बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से संभाला, वह काबिले तारीफ है। सीएम योगी ने यूपी की छवि को वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के रूप में पेश की। पहले यहां आने से इन्वेस्टर्स डरते थे।

नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन

रक्षा मंत्री ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका में लगाए गए सारे युद्धपोत और हथियार एकदम ओरिजिनल हैं। यह पार्क कोई साधारण पार्क स्थल नहीं है। यह हमारे लिए प्रेरणा है। रिकॉर्ड समय में इस वाटिका को तैयार कराने के लिए सीएम योगी का मैं धन्यवाद करता हूं। लखनऊ में गोमती नदी के नाम आईएनएस गोमती युद्ध पोत हमारी नौसेना में जहाज मौजूद है। गोमती नदी के नाम पर हमारे लखनऊ का छत्तर मंजिल से संबंध है।

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सेना और यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव

वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन-कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया व अपराधियों ने जीना हराम कर दिया था। असुरक्षित वातावरण में विकास व निवेश की संभावनाएं क्षीण हो गई थीं। लेकिन, जब हमारे सैनिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। उन्होने कहा कि हमारे मन में सेना और यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हो। जब भारतीय सैनिक माइनस डिग्री टेंपरेचर, रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी और समुद्र की लहरों का मुकाबला करते हुए सीमाओं की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं।

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नौसेना का लक्ष्य उसकी विराट सोच का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सोच बड़ी होती है और व्यक्ति बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है तो सकारात्मक परिणाम आता है, जो युवाओं को नई प्रेरणा प्रदान करता है। इस वाटिका में आने वालों को भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे सैनिक किन सम-विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं, यह भी जानने का अवसर मिलेगा। यह जानकारी युवाओं के जीवन में चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा होगी। नौसेना का लक्ष्य उसकी विराट सोच का प्रतीक है। सीएम ने आदर्श वाक्य “नभः स्पृशं दीप्तम्” का जिक्र किया और कहा कि आकाश की ऊंचाइयां छूने के लिए बड़ी सोच भी चाहिए। संकुचित सोच या भाव से बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

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