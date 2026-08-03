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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की एक लेन बंद, सिर्फ कांवड़िए चलेंगे; जानें डायवर्जन रूट

By Pawan Kumar Sharma
प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मेरठ से उत्तराखंड तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रशासन ने एनएच-58 पर मेरठ के परतापुर से उत्तराखंड सीमा तक एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी है, जबकि दूसरी ओर वाहनों के लिए टू-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है।

Delhi-Meerut Expressway
कांवड़ियों के लिए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की एक लेन बंद कर दी गई है

UP News: कांवड़ यात्रा को लेकर एनएच-58 का एक हिस्सा मेरठ के परतापुर से उत्तराखंड तक कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दिया है। हाईवे पर दूसरी ओर टू-वे व्यवस्था यानी वाहनों के आने-जाने की व्यवस्था लागू की है। वहीं, कांवड़ियों की भीड़ बढ़ी तो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा पांच अगस्त से कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा।

कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस हादसों को रोकने पर है। इसके लिए एनएच-58 को निर्धारित समय से तीन दिन पहले ही कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया। एनएच-58 पर डिवाइडर की एक ओर की पूरी लेन परतापुर से खतौली और इसके बाद मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड बार्डर से कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। हादसे पर दूसरी ओर टू-वे व्यवस्था में हल्के वाहन और बाइक चलेंगी। दूसरी लेन को भी सात अगस्त से बंद करने को लेकर मंथन चल रहा है।

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वहीं, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी एक ओर की लेन को पांच अगस्त से कांवड़ियों के लिए आरक्षित करने की प्लानिंग की जा रही है। दूसरी लेन पर मेरठ से दिल्ली के लिए हल्के वाहन जाते रहेंगे। दिल्ली से जिन वाहनों को मेरठ आना है, उन्हें गाजीपुर बार्डर से एनएच-9 होते हुए यूपी गेट से डासना इंटरचेंज गाजियाबाद से पिलखुवा हापुड़ भेजा जाएगा। यहां से ततारपुर तिराहा होते हुए ये वाहन किठौर से मेरठ आएंगे। जिन वाहनों को मुजफ्फरनगर जाना है, उन्हें किठौर से परीक्षितगढ़ होकर मवाना और रामराज निकाला जाएगा, जहां से मुजफ्फरनगर जाएंगे।

दिल्ली से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन

दिल्ली-गाजियाबाद की तरफ से आने भारी वाहन सिम्भावली कट से गंगा एक्सप्रेसवे पर (माइल स्टोन-32.5 किमी. से) यू-टर्न लेकर आगे जाएंगे। गजरौला, अमरोहा जाने वाले हसनपुर गंवा कट पर उतरेंगे। अमरोहा जाने वाले संभल कट के रास्ते होकर आगे जाएंगे। लखनऊ-बरेली-मुरादाबाद से गाजियाबाद, दिल्ली जाने वाले वाहन चंदौसी, सम्भल कट और गजरौला से हसनपुर गवा कट से गंगा एक्सप्रेस वे होते हुए सिम्भावली कट से उतर कर एनएच 9 से आगे जाएंगे।

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एक्सप्रेसवे पर मेरठ से सिर्फ जाने की सुविधा

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर पांच अगस्त से एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित करने की प्लानिंग है। दूसरी लेन पर मेरठ से दिल्ली के लिए हल्के वाहन चलते रहेंगे। दिल्ली से जिन वाहनों को मेरठ-हरिद्वार की तरफ आना है, उन्हें गाजीपुर बार्डर से एनएच-9 होते हुए यूपी गेट से डासना इंटरचेंज गाजियाबाद से पिलखुवा हापुड़ भेजा जाएगा। यहां से ततारपुर तिराहा होते हुए ये वाहन किठौर से मेरठ आएंगे। जिन वाहनों को मुजफ्फरनगर जाना है, उन्हें किठौर से परीक्षितगढ़ होकर मवाना और रामराज निकाला जाएगा, जहां से मुजफ्फरनगर जाएंगे।

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बागपत से दिल्ली जाने के लिए

दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की ओर जाने वाला यातायात शामली से करनाल, पानीपत, सोनीपत एनएच-1 होते हुए आगे जाएगा। शामली से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से होते हुए दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा जा सकते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर व नोएडा से बागपत की ओर आने वाला यातायात मवीकलां ईपीई कट से नहीं आ पाएगा। इन्हें सोनीपत, पानीपत, करनाल होते हुए बागपत की ओर आना होगा। अथवा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से भी अपने गंतव्य की ओर आ सकते हैं।

दिल्ली से मेरठ आने का रूट

गाजीपुर बार्डर से एनएच-9 यूपी गेट होते हुए डासना इंटरचेंज गाजियाबाद, यहां से पिलखुवा हापुड़ होकर निजामपुर तिराहा हापुड़ बाईपास ततारपुर तिराहा-टियाला अंडरपास हापुड़ से मेरठ के किठौर की ओर आना होगा। यहां से गढ़ रोड से होकर मेरठ आएंगे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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