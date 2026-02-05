यूपी में 2 साल में एक लाख लोग लापता; हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, ACS और DGP तलब

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में बढ़ते गुमशुदा मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से सभी आंकड़े तलब किए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह और DGP को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते गुमशुदा मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई की। न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों से जुड़े सभी आंकड़े और उपलब्ध रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके साथ ही अदालत ने अपर मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने पारित किया। दरअसल, एक गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया कि उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग दो वर्षों के दौरान 1,08,300 लोग लापता हो चुके हैं, जिनके संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। हालांकि, इनमें से केवल 9,700 लोगों का ही अब तक पुलिस द्वारा पता लगाया जा सका है।

इस आंकड़े को अदालत ने बेहद चिंताजनक और गंभीर स्थिति बताते हुए स्वतः संज्ञान लिया और इसे ‘प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में’ शीर्षक से जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया।