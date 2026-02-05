Hindustan Hindi News
One lakh people missing in UP in two years High Court takes suo motu cognizance summons ACS and DGP
यूपी में 2 साल में एक लाख लोग लापता; हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, ACS और DGP तलब

यूपी में 2 साल में एक लाख लोग लापता; हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, ACS और DGP तलब

संक्षेप:

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में बढ़ते गुमशुदा मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से सभी आंकड़े तलब किए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह और DGP को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। 

Feb 05, 2026 02:05 pm IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते गुमशुदा मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई की। न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों से जुड़े सभी आंकड़े और उपलब्ध रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके साथ ही अदालत ने अपर मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने पारित किया। दरअसल, एक गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया कि उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग दो वर्षों के दौरान 1,08,300 लोग लापता हो चुके हैं, जिनके संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। हालांकि, इनमें से केवल 9,700 लोगों का ही अब तक पुलिस द्वारा पता लगाया जा सका है।

इस आंकड़े को अदालत ने बेहद चिंताजनक और गंभीर स्थिति बताते हुए स्वतः संज्ञान लिया और इसे ‘प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में’ शीर्षक से जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने माना कि गुमशुदा व्यक्तियों की बढ़ती संख्या कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट और ठोस कार्ययोजना मांगी गई है। अदालत ने संकेत दिया कि प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, ताकि गुमशुदा मामलों की जांच और ट्रैकिंग प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सके।