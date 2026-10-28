दैनिक वेतनभोगियों को न्यूनतम वेतनमान से इनकार पर एक लाख हर्जाना, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को न्यूनतम वेतनमान से इनकार करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को न्यूनतम वेतनमान से इनकार करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दो विशेष अपीलें खारिज करते हुए एक लाख रुपये हर्जाना लगाया है।
कर्मचारियों के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव के अनुसार सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में जुलाई 2009 से चौकीदार/वाचर/प्रभारी के रूप में कार्यरत रमेश व उमेश को मात्र 6,162 रुपये प्रतिमाह मिल रहे थे जबकि वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये प्रतिमाह है। एकल पीठ ने जुलाई माह में आदेश दिया था कि उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन दिया जाए, हालांकि भत्ते और वेतन वृद्धि नहीं मिलेंगे। राज्य सरकार ने इसी आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की थी।
24 सितंबर 2024 के दिशा निर्देशों के अनुसार याची पात्र नहीं
सरकार की दलील थी कि 24 सितंबर 2024 के दिशा निर्देशों के अनुसार याची पात्र नहीं हैं। एकल पीठ ने सुनवाई का अवसर दिए बिना और अंतरिम चरण में ही अंतिम राहत दे दी। याची केवल मौसमी आधार पर कुछ समय के लिए लगे थे और कोई स्वीकृत पद नहीं थे। हाईकोर्ट ने कहा कि पुत्तीलाल मामले में ही तय हो चुका है कि वन विभाग के दैनिक वेतनभोगियों को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर न्यूनतम वेतनमान मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि पुत्ती लाल के विपरीत होने के कारण ये दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से अवैध हैं। राज्य का यह तर्क कि इनकी वैधता अभी तय होनी है भ्रामक और निराधार है। कोर्ट ने कहा कि जब कानून पूरी तरह तय है और याची का सफल होना निश्चित है तो राहत रोकने से उसे गंभीर कठिनाई होती।
अपने हक के लिए 30 साल से दर-दर भटक रहे श्रमिक
कोर्ट ने कहा कि सरकार पिक एंड चूज की मनमानी नीति नही अपना सकती। साथ ही पीड़ा और नाराजगी जताते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक तय होने के बावजूद वन विभाग गरीब दैनिक वेतनभोगियों के दावों का विरोध कर रहा है। कोर्ट ने इसे मनमाना, अवैध और दुर्भावनापूर्ण तथा अत्यंत निंदनीय बताया। लगभग 30 वर्षों से ये श्रमिक अपने हक के लिए दर-दर भटक रहे हैं। गौरतलब है कि 2023 में हाईकोर्ट के निर्देश पर वन विभाग ने 18,000 रुपये (7वें वेतन आयोग के अनुसार) देने पर सहमति जताई थी लेकिन नीति न बनने से मुकदमेबाजी जारी रही। सुप्रीम कोर्ट पहले भी चेतावनी दे चुका है कि आदेश लागू न होने पर प्रमुख सचिव (वन) और प्रधान मुख्य वन संरक्षक का वेतन रोका जा सकता है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।