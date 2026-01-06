शहर की चकाचौंध और तनाव बढ़ा रहा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन चपेट में 18-30 साल के 30 प्रतिशत युवा

संक्षेप: हर तीसरा भारतीय हाइपरटेंशन से पीड़ित है। शहर के युवाओं में ग्रामीणों के मुकाबले उच्च रक्तचाप की समस्या ज्यादा है। डॉक्टर इसकी बड़ी वजह तनाव, बिगड़ी जीवन शैली, बाजार के खानपान की लत और मोटापा बता रहे हैं।

हर तीसरा भारतीय हाइपरटेंशन से पीड़ित है। शहर के युवाओं में ग्रामीणों के मुकाबले उच्च रक्तचाप की समस्या ज्यादा है। डॉक्टर इसकी बड़ी वजह तनाव, बिगड़ी जीवन शैली, बाजार के खानपान की लत और मोटापा बता रहे हैं। यह तथ्य पीजीआई लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के डॉक्टरों के 41,370 पर किए गए शोध में आया है। शोध के लिए सैंपल यूपी, दिल्ली, उत्तराखण्ड, बिहार,झारखण्ड समेत 28 राज्यों और तीन केंद्रशासित राज्यों से लिया गया।

पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आदित्य कपूर ने बताया कि दिल्ली के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एचके चोपड़ा के निर्देशन में देश भर में ‘हाईपरटेंशन हराओ: बीपी सही करो’ अभियान के तहत लोगों का ब्लड प्रेशर जांचा गया। यह सर्वे अक्तूबर 2023 से अक्तूबर 2024 के बीच किया गया। इनमें से 29.8%में हाइपरटेंशन पाया गया। इनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। इनमें 33.2% पुरुष और 27.2% महिलाएं शामिल हैं। 18 से 30 वर्ष के 30% युवा व 31 से 50 वर्ष के 65% इसकी जद में हैं। उत्तर भारत के सर्वाधिक 80.2% लोगों में उच्च रक्तचाप मिला है। शोध को अन्तरराष्ट्रीय जर्नल कार्डियोलॉजी रिसर्च ने मान्यता दी है।

पुरुषों का उच्च रक्तचाप ज्यादा डॉ. कपूर ने बताया कि पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले उच्च रक्तचाप की समस्या ज्यादा थी। इनमें 19,145 (73.7%) पुरुषों और 10,854 (70.6%) महिलाओं में हाइपरटेंशन मिला। स्टेज वन हाइपरटेंशन 65.9% था। इनमें 66.9% पुरुष व 64.4% महिलाएं थीं। स्टेज टू हाइपरटेंशन ने 7.3% और स्टेज थ्री हाईपरटेंशन 1.1% में था। 48.4% में हाइपरटेंशन के साथ शुगर पाई गई। इनमें 57.5% पुरुष व 55.1% महिलाएं हैं।