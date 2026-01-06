Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsOne in three Indians suffers from hypertension including 30 percent of young people aged 18 30
शहर की चकाचौंध और तनाव बढ़ा रहा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन चपेट में 18-30 साल के 30 प्रतिशत युवा

शहर की चकाचौंध और तनाव बढ़ा रहा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन चपेट में 18-30 साल के 30 प्रतिशत युवा

संक्षेप:

हर तीसरा भारतीय हाइपरटेंशन से पीड़ित है। शहर के युवाओं में ग्रामीणों के मुकाबले उच्च रक्तचाप की समस्या ज्यादा है। डॉक्टर इसकी बड़ी वजह तनाव, बिगड़ी जीवन शैली, बाजार के खानपान की लत और मोटापा बता रहे हैं।

Jan 06, 2026 11:43 am ISTPawan Kumar Sharma सुशील सिंह, लखनऊ
share Share
Follow Us on

हर तीसरा भारतीय हाइपरटेंशन से पीड़ित है। शहर के युवाओं में ग्रामीणों के मुकाबले उच्च रक्तचाप की समस्या ज्यादा है। डॉक्टर इसकी बड़ी वजह तनाव, बिगड़ी जीवन शैली, बाजार के खानपान की लत और मोटापा बता रहे हैं। यह तथ्य पीजीआई लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के डॉक्टरों के 41,370 पर किए गए शोध में आया है। शोध के लिए सैंपल यूपी, दिल्ली, उत्तराखण्ड, बिहार,झारखण्ड समेत 28 राज्यों और तीन केंद्रशासित राज्यों से लिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आदित्य कपूर ने बताया कि दिल्ली के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एचके चोपड़ा के निर्देशन में देश भर में ‘हाईपरटेंशन हराओ: बीपी सही करो’ अभियान के तहत लोगों का ब्लड प्रेशर जांचा गया। यह सर्वे अक्तूबर 2023 से अक्तूबर 2024 के बीच किया गया। इनमें से 29.8%में हाइपरटेंशन पाया गया। इनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। इनमें 33.2% पुरुष और 27.2% महिलाएं शामिल हैं। 18 से 30 वर्ष के 30% युवा व 31 से 50 वर्ष के 65% इसकी जद में हैं। उत्तर भारत के सर्वाधिक 80.2% लोगों में उच्च रक्तचाप मिला है। शोध को अन्तरराष्ट्रीय जर्नल कार्डियोलॉजी रिसर्च ने मान्यता दी है।

पुरुषों का उच्च रक्तचाप ज्यादा

डॉ. कपूर ने बताया कि पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले उच्च रक्तचाप की समस्या ज्यादा थी। इनमें 19,145 (73.7%) पुरुषों और 10,854 (70.6%) महिलाओं में हाइपरटेंशन मिला। स्टेज वन हाइपरटेंशन 65.9% था। इनमें 66.9% पुरुष व 64.4% महिलाएं थीं। स्टेज टू हाइपरटेंशन ने 7.3% और स्टेज थ्री हाईपरटेंशन 1.1% में था। 48.4% में हाइपरटेंशन के साथ शुगर पाई गई। इनमें 57.5% पुरुष व 55.1% महिलाएं हैं।

ये भी पढ़ें:मूंगफली बेचने वाला बना ‘सिगरेट बाबा’, धुएं के कश से लोगों की ठीक कर रहा बीमारी

भीषण सर्दी में बीमार दिल रोज ले रहा सात जानें

उधर, कड़ाके की सर्दी में दिल से जुड़ी बीमारियां जानलेवा होती जा रही हैं। कानपुर के कार्डियोलॉजी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 15 दिनों में दिल संबंधी अलग-अलग बीमारियों के चलते 103 लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन औसतन करीब सात लोगों ने जान गंवाई है। चिंताजनक तथ्य यह है कि इनमें से लगभग 30 फीसदी मृतक 32 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के थे। सोमवार को भी पांच लोगों की मौत हो गई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |