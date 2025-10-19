बांके बिहारी मंदिर का तोशाखाना फिर खोला गया, बक्शे में मिली एक सोने और दो चांदी की छड़ियां

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsOne gold and two silver sticks were found in a box in the Toshakhana of Banke Bihari Temple
संक्षेप: बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह में 54 साल से बंद तोशाखाना का दरवाजा आखिरकार शनिवार को खोला गया। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि दरवाजे के पीछे से बड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन तोशाखाना के दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं मिला। बड़े बक्शे में एक सोने और दो चांदी की छड़ी मिलीं है।

Sun, 19 Oct 2025 03:27 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह में 54 साल से बंद तोशाखाना का दरवाजा आखिरकार शनिवार को खोला गया। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि दरवाजे के पीछे से बड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन तोशाखाना के दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं मिला। कमेटी सदस्य दनेश गोस्वामी के मुताबिक तोशाखाना में कल मिले बड़े बक्शे में एक सोने और दो चांदी की छड़ी गुलाल लगी हुई मिलीं। सोने की छड़ी की लंबाई चार फुट है। वहीं, तहखाना खाली है और नहीं मिला है।

दरअसल, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बांके बिहारी मंदिर का खजाना शनिवार को खोला गया। जिला प्रशासन द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति के नेतृत्व में खजाना खोला गया लेकिन खजाने में कोई भी कीमती सामान नहीं मिला है। कई घंटों तक खजाने के लिए तहखाने में काफी खोजबीन की गई। खोजबीन में अभी तक सिर्फ दो बक्से मिले हैं। दोपहर एक बजे खजाना खोला गया और पांच बजे तक खजाने को बंद कर दिया गया।

मंदिरप्रबंधन की हाई पावर्ड मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के निगरानी में यहां चार बॉक्स, पीतल के बर्तन मिले। इस दौरान तोशखाने में सांप के 2 बच्चे भी मिली। जो नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर थे। उधर, लगभग साढ़े तीन घंटे की कार्यवाही के दौरान मंदिर में गोस्वामी समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन होता रहा।

150 साल से अधिक पुराना है तोशाखाना

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यह खजाना 160 साल पुराना बताया जा रहा है। इसे अब से पहले 1971 में खोला गया था उसके अब दीपावली से पहले शनिवार को धनतेरस वाले दिन खोला गया। खजाने के लिए तहखाने को खोलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्राइंडर से मुख्य दरवाजे के ताले काटे गए, उसके बाद पुलिस, प्रशासन और कमेटी के सदस्यों ने प्रवेश किया। बांके बिहारी का खजाना खोलने का निर्णय 29 सितंबर को लिया गया था। 17 अक्टूबर को कमेटी के सचिव और जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने खजाना खोलने का आदेश जारी किया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
