बांके बिहारी मंदिर का तोशाखाना फिर खोला गया, बक्शे में मिली एक सोने और दो चांदी की छड़ियां

वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह में 54 साल से बंद तोशाखाना का दरवाजा आखिरकार शनिवार को खोला गया। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि दरवाजे के पीछे से बड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन तोशाखाना के दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं मिला। कमेटी सदस्य दनेश गोस्वामी के मुताबिक तोशाखाना में कल मिले बड़े बक्शे में एक सोने और दो चांदी की छड़ी गुलाल लगी हुई मिलीं। सोने की छड़ी की लंबाई चार फुट है। वहीं, तहखाना खाली है और नहीं मिला है।

दरअसल, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बांके बिहारी मंदिर का खजाना शनिवार को खोला गया। जिला प्रशासन द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति के नेतृत्व में खजाना खोला गया लेकिन खजाने में कोई भी कीमती सामान नहीं मिला है। कई घंटों तक खजाने के लिए तहखाने में काफी खोजबीन की गई। खोजबीन में अभी तक सिर्फ दो बक्से मिले हैं। दोपहर एक बजे खजाना खोला गया और पांच बजे तक खजाने को बंद कर दिया गया।

मंदिरप्रबंधन की हाई पावर्ड मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के निगरानी में यहां चार बॉक्स, पीतल के बर्तन मिले। इस दौरान तोशखाने में सांप के 2 बच्चे भी मिली। जो नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर थे। उधर, लगभग साढ़े तीन घंटे की कार्यवाही के दौरान मंदिर में गोस्वामी समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन होता रहा।