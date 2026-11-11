एक तारीख, तीन कहानियां और जिंदगी का दर्दनाक अंत, सीआरपीएफ कांड के शरीफ का सफर

रामपुर सीआरपीएफ फायरिंग कांड के आरोपी शरीफ की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। शरीफ की जिंदगी में एक तारीख तीन बार तीन कांड लेकर आई।

रामपुर वरदान भारद्वाज। जिंदगी भी कभी-कभी ऐसी तारीखें लिख देती है, जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाए। सीआरपीएफ गोलीकांड के आरोपी रहे शरीफ का सफर कुछ ऐसा ही रहा। उसकी जिंदगी में 10 तीन बार तीन अलग अलग संयोग लेकर आई। पहली बार यह तारीख उसके लिए गिरफ्तारी लाई तो दूसरी बार में आजादी का पैगाम लेकर आई मगर तीसरी बार करीब 17 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताने के बाद 10 नवंबर 2025 को वह बरेली सेंट्रल जेल से बाहर निकला था। उसे लगा होगा कि अब जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, लेकिन किसे पता था कि ठीक एक साल बाद यही तारीख उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगी। 10 नवंबर 2026 को गोलियों ने उसकी सांसें छीन लीं। जेल से मिली आजादी के ठीक एक साल बाद शरीफ की कहानी का अंत हो गया।

शरीफ की जिंदगी का यह सफर भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं रहा। 31 दिसंबर 2007 की वह रात आज भी रामपुर के इतिहास के सबसे खौफनाक अध्यायों में शामिल है। पूरा देश नए साल के स्वागत की तैयारी में था, लेकिन रामपुर में आधी रात के बाद गोलियों की गूंज ने देश को हिलाकर रख दिया था। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकियों ने एके-47, एके-56 और हैंड ग्रेनेड से हमला बोल दिया था। करीब चार घंटे तक चली मुठभेड़ में सीआरपीएफ के सात जवान और एक रिक्शा चालक मारे गए थे। इस हमले ने न सिर्फ रामपुर, बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था।

हमले के बाद जांच एजेंसियों ने आरोपियों की तलाश शुरू की। एटीएस और यूपी पुलिस ने रामपुर और लखनऊ से आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी सिलसिले में शरीफ को भी 10 फरवरी 2008 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल की चारदीवारी के बीच गुजर गया। कभी कड़ी सुरक्षा में पेशी के लिए रामपुर लाया जाता तो कभी जेल की बैरक में दिन गुजरते थे। वक्त बीतता गया और आखिरकार आम्र्स एक्ट में सजा पूरी होने के बाद 10 नवंबर 2025 को उसे बरेली सेंट्रल जेल से रिहाई मिल गई थीं। 10 नवंबर 2025 को इसी तारीख ने उसे जेल की कैद से आजादी दिलाई थी। 10 नवंबर 2026 को इसी तारीख ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया।

जेल से आने के बाद एक साल ही रहा सका परिवार के साथ एक साल पहले जिस दिन उसने जेल की दहलीज पार की थी, उसी दिन की बरसी पर उसकी जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। वह जेल से आने के बाद एक साल ही परिवार के साथ रह सका। पीछे रह गए कई सवाल। आखिर इस हत्या की वजह क्या थी? हमलावर कौन थे? क्या पुरानी रंजिश इस खूनी वारदात की वजह बनी या इसके पीछे कोई दूसरी कहानी है? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच में तलाशे जा रहे हैं। शरीफ की जिंदगी में 10 तारीख अब सिर्फ एक तारीख नहीं रह गई। एक ही तारीख ने गिफ्तारी से लेकर आजादी भी दी और ठीक एक साल बाद हमेशा के लिए उससे जिंदगी भी छीन ली।

सेशन कोर्ट से हुई थी फांसी की सजा, हाईकोर्ट से मिली थी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने का आदेश रद्द कर दिया था। मृत्युदंड के सत्र न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि हम अपराध की गंभीरता पर चिंतित हैं और साथ ही यह कहना चाहते हैं कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मुख्य अपराध के लिए संदेह से परे मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा जो आपराधिक न्यायशास्त्र के माध्यम से चलने वाला एक सुनहरा नियम है।

न्यायालय ने रिकॉर्ड के अवलोकन और अपीलार्थियों के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद पाया था कि अभियोजन पक्ष के गवाह जांच अधिकारी के सामने धारा 161 सीआरपीसी के तहत अपने बयान दर्ज करने के समय और एफआईआर दर्ज करने के समय आरोपियों के नाम नहीं जानते थे। जिरह में वे न्यायालय को यह बताने में विफल रहे थे कि वे आरोपियों के नाम कैसे और कब जानते थे जब एफआईआर दर्ज करने के समय और धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयानों को दर्ज करने के समय वे उनके नाम बिल्कुल नहीं जानते थे। खंडपीठ ने अपीलें स्वीकार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामपुर के एक एवं दो नवंबर 2019 के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सत्र न्यायालय ने आरोपियों को मृत्युदंड दिया था। तब शरीफ और चार अन्य द्वारा दायर कैपिटल अपील और संदर्भ को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कुछ आरोपियों से एके 47 की बरामदगी के आधार पर उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-ए) के तहत दोषी पाया था।

हत्या से खुफिया तंत्र अलर्ट शरीफ की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के बाद पुलिस और खुफिया तंत्र अलर्ट हो गया है। वारदात को गंभीरता से लेते हुए जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। शुरुआती जांच में मामले को लेकर दो प्रमुख आशंकाएं सामने रखी गई हैं। इनमें सीआरपीएफ कांड से संभावित संबंध और कोई स्थानीय रंजिश का एंगल शामिल है।