यूपी की एक करोड़ गरीब महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, डिप्टी CM केशव मौर्य ने दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को प्रदेश में एक करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वह लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों की कार्यशाला संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने के अलावा नमो ड्रोन दीदियों की सक्रियता सुनिश्चित करने समेत समूहों की संख्या बढ़ाने व निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने की जरूरत बताई।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक मजबूती से ही विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। महिला सशक्तीकरण से आत्मनिर्भर ग्राम और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें और जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों को दूर करें। उन्होंने कहा कि जिलों में ज्यादा से ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएं। कार्यशाला के दौरान उत्कृष्ट काम करने वाली दो विद्युत सखियों, दो लखपति दीदियों व दो बैंक सखियों को उप मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 400 करोड़ रुपये के बैंक क्रेडिट लिंकेज का प्रतीकात्मक चेक वितरण किया गया।
बीसी सखी कार्यक्रम का चार बैकों- बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व यूनियन बैंक के साथ एमओयू किया गया। कैडर मानदेय पोर्टल की लॉन्चिंग हुई। आजीविका मिशन में प्रदेश में उत्कृष्ट काम करने वाले वाराणसी, अंबेडकरनगर व बिजनौर के उपायुक्त स्वतः रोजगार को प्रशस्ति पत्र दिया। कार्यशाला राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा, ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी और आजीविका मिशन की निदेशक दीपा रंजन ने भी संबोधित किया।