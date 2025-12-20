यूपी की एक करोड़ गरीब महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, डिप्टी CM केशव मौर्य ने दिया ये आदेश

संक्षेप: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक मजबूती से ही विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। महिला सशक्तीकरण से आत्मनिर्भर ग्राम और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें। जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों को दूर करें।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को प्रदेश में एक करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वह लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों की कार्यशाला संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने के अलावा नमो ड्रोन दीदियों की सक्रियता सुनिश्चित करने समेत समूहों की संख्या बढ़ाने व निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने की जरूरत बताई।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक मजबूती से ही विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। महिला सशक्तीकरण से आत्मनिर्भर ग्राम और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें और जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों को दूर करें। उन्होंने कहा कि जिलों में ज्यादा से ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएं। कार्यशाला के दौरान उत्कृष्ट काम करने वाली दो विद्युत सखियों, दो लखपति दीदियों व दो बैंक सखियों को उप मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 400 करोड़ रुपये के बैंक क्रेडिट लिंकेज का प्रतीकात्मक चेक वितरण किया गया।