SPM की सरकार बनने के बाद न रहेंगे बाबा और न भैया, ओवैसी का योगी और अखिलेश पर निशाना
लखनऊ में आयोजित सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रैली में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने सीएम योगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा, यूपी में अगर एसपीएम की सरकार बनी तो बाबा और भैया नहीं रहेंगे।
Asaduddin Owaisi: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में आयोजित सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, एसपीएम की सरकार बनने के बाद न बाबा रहेंगे और न भैया। एमआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश में नया राजनीतिक विकल्प देगा। ऐसे लोग भी हमारे साथ आए जो विकल्प की तलाश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि संविधान कमजोर होगा तो जिंदगी मौत का मसला बन जाएगा। दलित मुसलमानों की परेशानियां एक हैं। हम अपने वोट से जनता का राज लेंगे। किसी ठाकुर, किसी यादव का राज नहीं चाहिए। स्वराज का मतलब जनता का राज। आज उत्तर प्रदेश में कभी ठाकुर का राज तो कभी यादव का राज होता है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनने के बाद बाबा भी नहीं रहेंगे, भैया भी नहीं रहेंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जुल्म खत्म नहीं हो जाता।
देश की बर्बादी के लिए मोदी और योगी जिम्मेदार
ओवैसी ने कहा कि देश की बर्बादी के लिए मोदी व योगी जिम्मेदार हैं। देश का प्रधानमंत्री पूछ रहा है कि तुम्हें ड्राइविंग आती है, खाना बनाना आता है कि नहीं। यह हमारे पढ़े-लिखे नौजवानों के साथ मजाक जैसा है। वह शिक्षा देना ही नहीं चाहते चंद्रशेखर सीएम बनेगा तो नौजवानों को शिक्षा नौकरी दिलाएंगे। बुलडोजर, एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर से इंसाफ नहीं होगा, संविधान से होगा। अपराधी जेल में चक्की पीसेगा। उन्होंने कहा कि हम अखिलेश से पूछना चाहते हैं कि करहल से किसी मुसलमान को टिकट देंगे। हमसे सवाल करते हैं कि तो सवाल उनसे भी होगा। अखिलेश यादव मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के काम में लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल और नेपाल से सेट सैकड़ो मदरसों को या तो बंद कर दिया या जमींदोज कर दिया। वह शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं
सरकार बनी तो मुस्लिम और पिछड़े वर्ग से होगा डिप्टी सीएम: चंद्रशेखर
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष तथा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो मुस्लिम और पिछड़े समाज से उप मुख्यमंत्री भी होगा। कहा कि भाजपा को एक सत्ता से बाहर करना है तो सपा भी साथ आए। हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं। चंद्रशेखर आजाद ने दलितों मुसलमानों तथा अति पिछड़ों से राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। कहा कि सत्ता की चाबी आपके हाथ में है। चंद्रशेखर ने बहुजन स्वराज महारैली के बहाने सपा और भाजपा पर निशाना साधा। पूरे संबोधन के दौरान बसपा और कांग्रेस पर टिप्पणी करने से बचते दिखे। कहा कि महापुरुषों की मूर्तियां टूटती रहीं और सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकी, तो हमारी आपकी क्या करेगी। आज दलितो, मुसलमानों, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। हाथरस की घटना याद होगी। रात में एक बेटी को जला दिया गया। उनके परिवार को नौकरी देने का वादा किया था, आज तक नहीं दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।