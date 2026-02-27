Hindustan Hindi News
कौन था वो करीबी? जिसके कहने पर अक्षत ने पिता के टुकड़े करने के बाद सरेंडर का इरादा बदला

Feb 27, 2026 01:55 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
लखनऊ के बंगला बाजार में पिता मानवेंद्र की हत्या के बाद आरोपी बेटे अक्षत ने पहले सरेंडर का मन बनाया, लेकिन करीबी के कहने पर गुमशुदगी की साजिश रची। पुलिस ने शव ड्रम से बरामद कर लिया है, कॉल डिटेल के आधार पर जांच जारी है।

लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र स्थित बंगला बाजार में शराब कारोबारी मानवेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी बेटे अक्षत ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि पिता को गोली मारने के बाद अक्षत शुरू में आत्मसमर्पण करने की तैयारी में था। उसने सोचा था कि वह पुलिस को फोन करेगा या सीधे आशियाना थाने जाकर सरेंडर कर देगा। लेकिन इसी बीच एक करीबी के फोन ने उसका इरादा बदल दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उसी करीबी के कहने पर अक्षत ने पूरी कहानी बदलने की योजना बनाई।

उसने पहले अपनी बहन कृति को धमकाकर कमरे में बंद कर दिया ताकि वह किसी को कुछ न बता सके। इसके बाद उसने पिता के शव को घसीटकर बाथरूम में ले जाकर छिपा दिया। दीवारों और फर्श पर फैले खून और मांस के लोथड़ों को साफ किया। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश में उसने आरी से शव के हाथ-पैर काटे और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए घर से बाहर ले गया।

करीबी के कहने पर सरेंडर का बदला इरादा

बताया गया कि वारदात के बाद अक्षत ने अपने करीबी को फोन कर कहा था, “गलती से पापा को मार दिया है, अब थाने में समर्पण करने जा रहा हूं।” हालांकि, उस व्यक्ति ने उसे सरेंडर करने से रोक दिया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। इसके तहत 21 फरवरी को अक्षत अपने पिता की गुमशुदगी की तहरीर लेकर थाने पहुंचा। पुलिस ने औपचारिक रूप से जांच शुरू की और 22 फरवरी से पूछताछ का सिलसिला तेज कर दिया।

200 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगाले

पूछताछ के दौरान अक्षत के बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर जब सख्ती की, तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। 23 फरवरी को पुलिस टीम ने घर पहुंचकर एक ड्रम से मानवेंद्र का शव बरामद किया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जांच के दौरान पुलिस की दो टीमों ने घर से लेकर सदरौना तक उस पूरे रूट के करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जहां आरोपी हाथ-पैर ठिकाने लगाने गया था। फुटेज में वह कई स्थानों पर कार में अकेले जाता दिखाई दिया। अब पुलिस की जांच कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पर केंद्रित है। उस कथित करीबी की भूमिका की पड़ताल की जा रही है, जिसने अक्षत को सरेंडर से रोका था।

अक्षत की खंगाली जा रही कॉल डिटेल

इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह ने बताया कि आरोपी की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस जघन्य वारदात ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। रिश्तों के इस भयावह अंत ने एक बार फिर पारिवारिक तनाव, आक्रोश और आपसी अविश्वास के खतरनाक परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Uttar Pradesh News Up News UP Top News अन्य..
