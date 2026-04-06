सुहागरात पर पता चला किन्नर है पत्नी; चौथी पर गहने लेकर चली गई मायके, पति के उड़ गए तोते

शिकायती पत्र में बताया गया कि 25 मार्च 2026 को बिछवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के साथ हुई थी। धूमधाम से शादी होने के बाद वह दुल्हन और बरातियों के साथ घर आ गया। 28 मार्च को उसकी सुहागरात थी। सुहागरात के समय उसे पता चला कि उसकी पत्नी किन्नर है। यह जानकारी मिलते ही उसके होश उड़ गए।

शादी के बाद दुल्हन ससुराल पहुंची तो परिवार के लोग बहुत खुश थे। पूरे उल्लास के साथ ससुराल में दुल्हन का स्वागत हुआ लेकिन सुहागरात के दिन पत्नी सेज पर पहुंची तो वह किन्नर निकली। मामले की जानकारी होते ही दूल्हे के तोते उड़ गए। उसने पहले घर वालों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दुल्हन के परिवार को अवगत करवाया। चौथी की विदा के दौरान किन्नर पत्नी सभी जेवरात लेकर मायके चली गई। अब युवक पुलिस के पास न्याय मांगने पहुंचा है।

पत्नी के किन्नर होने का पता चलने पर पति के होश उड़े मामला मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां के निवासी युवक ने रविवार को थाने जाकर पुलिस को शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र में कहा कि उसकी शादी 25 मार्च 2026 को बिछवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के साथ हुई थी। धूमधाम से शादी होने के बाद वह दुल्हन और बरातियों के साथ घर आ गया। 28 मार्च को उसकी सुहागरात थी। सुहागरात के समय उसे पता चला कि उसकी पत्नी किन्नर है। यह जानकारी मिलते ही उसके होश उड़ गए।

ससुरालियों ने छिपाई दुल्हन के किन्नर होने की बात पीड़ित का कहना है कि उसके ससुरालीजनों ने दुल्हन के किन्नर होने की बात छिपाकर शादी की है। जब उसने ससुरालीजनों को इसकी जानकारी दी तो वे चौथी की विदा करवाने घर आए और उसकी पत्नी को ले गए। पत्नी साथ में घर के सभी आभूषण भी ले गई है। इस समय वह मायके में है। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों पर मामला दर्ज किया जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि मामले की तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी।