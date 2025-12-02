शादी वाले दिन दुल्हन ने दूल्हे को किया मना, प्रेमी को बुला लिया; ससुराल से मायके तक सब दंग

संक्षेप: दुल्हन के फोन से दूल्हे के घर में सन्नाटा सा खिंच गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बारात लेकर निकलने की तैयारी थी लेकिन इसके पहले ही दुल्हन का फोन आ गया। लोगों ने इसकी सूचना दुल्हन के घरवालों को दी।

यूपी के हमीरपुर में एक दुल्हन के कारनामे से पति और ससुराल वालों से लेकर मायके वाले तक दंग रह रह गए हैं। इस दुल्हन ने शादी वाले दिन दूल्हे को मना कर दिया और प्रेमी को बुला लिया। दूल्हे को फोन कर दुल्हन ने कहा- ‘मैं किसी और से प्यार करती हूं। मेहरबानी करके बारात मत लाना।’ दुल्हन की कॉल सुनते ही महोबा स्थित लड़के के घर में हड़कंप मच गया। बारात वहीं रुक गई। इधर, पिता ने बेटी की मान-मनौव्वल की पर वह न मानी। इधर, दूल्हे पक्ष के सामने छोटी बेटी से शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। बाद में दूल्हन का प्रेमी गेस्ट हाउस पहुंच गया। जहां लंबी चर्चा के बाद दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला डाली और एक साथ चले गए। मामला चर्चा में बना हुआ है।

हमीरपुर के थाना ललपुरा के एक गांव की युवती की शादी महोबा जिले के एक गांव के पीएसी में सब इंस्पेक्टर के साथ तय हुई थी। 27 नवंबर को दुल्हन के परिजनों ने धूमधाम के साथ तिलक चढ़ाया था, जिसमें वर पक्ष को लाखों के उपहार दिए गए। 29 नवंबर को बारात छानी गांव के गेस्ट हाउस में आनी थी, लेकिन उससे पहले दूल्हन ने दूल्हे को फोन करके किसी और से प्रेम प्रसंग होने की बात कहते हुए बारात न लाने को कहा। दुल्हन के फोन से दूल्हे के घर में सन्नाटा सा खिंच गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? घर में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बारात लेकर निकलने की तैयारी थी लेकिन इसके पहले ही दुल्हन का फोन आ गया। लोगों ने इसकी सूचना दुल्हन के घरवालों को दी।