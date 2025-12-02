Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newson the wedding day bride refused groom called her lover everyone from her in laws house to her parents house stunned
शादी वाले दिन दुल्हन ने दूल्हे को किया मना, प्रेमी को बुला लिया; ससुराल से मायके तक सब दंग

संक्षेप:

दुल्हन के फोन से दूल्हे के घर में सन्नाटा सा खिंच गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बारात लेकर निकलने की तैयारी थी लेकिन इसके पहले ही दुल्हन का फोन आ गया। लोगों ने इसकी सूचना दुल्हन के घरवालों को दी।

Tue, 2 Dec 2025 05:58 AMAjay Singh संवाददाता, हमीरपुर
यूपी के हमीरपुर में एक दुल्हन के कारनामे से पति और ससुराल वालों से लेकर मायके वाले तक दंग रह रह गए हैं। इस दुल्हन ने शादी वाले दिन दूल्हे को मना कर दिया और प्रेमी को बुला लिया। दूल्हे को फोन कर दुल्हन ने कहा- ‘मैं किसी और से प्यार करती हूं। मेहरबानी करके बारात मत लाना।’ दुल्हन की कॉल सुनते ही महोबा स्थित लड़के के घर में हड़कंप मच गया। बारात वहीं रुक गई। इधर, पिता ने बेटी की मान-मनौव्वल की पर वह न मानी। इधर, दूल्हे पक्ष के सामने छोटी बेटी से शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। बाद में दूल्हन का प्रेमी गेस्ट हाउस पहुंच गया। जहां लंबी चर्चा के बाद दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला डाली और एक साथ चले गए। मामला चर्चा में बना हुआ है।

हमीरपुर के थाना ललपुरा के एक गांव की युवती की शादी महोबा जिले के एक गांव के पीएसी में सब इंस्पेक्टर के साथ तय हुई थी। 27 नवंबर को दुल्हन के परिजनों ने धूमधाम के साथ तिलक चढ़ाया था, जिसमें वर पक्ष को लाखों के उपहार दिए गए। 29 नवंबर को बारात छानी गांव के गेस्ट हाउस में आनी थी, लेकिन उससे पहले दूल्हन ने दूल्हे को फोन करके किसी और से प्रेम प्रसंग होने की बात कहते हुए बारात न लाने को कहा। दुल्हन के फोन से दूल्हे के घर में सन्नाटा सा खिंच गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? घर में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बारात लेकर निकलने की तैयारी थी लेकिन इसके पहले ही दुल्हन का फोन आ गया। लोगों ने इसकी सूचना दुल्हन के घरवालों को दी।

इधर, दुल्हन के घरवालों को इसका पता चला तो वे भी सकते आ गए। लड़की के पिता ने उसे समझाने-बुझाने और तय शादी करने के लिए बहुत मनाया लेकिन वह किसी भी तरह तैयार नहीं हुई। वह फोन करके अपने प्रेमी को गेस्ट हाउस पर पहले ही बुला चुकी थी। प्रेमी भी शादी करने को तैयार था। इस पर भी दुल्हन के घरवालों ने बेटी को काफी समझाने और मनाने की कोशिश की लेकिन वो टस से मस न हुई। देर रात दुल्हन के परिवारीजनों ने दुल्हन के प्रेमी के साथ उसे विदा कर देने का निर्णय लिया। इसके बाद दुल्हन ने अपने प्रेमी के गले में वरमाला डाली और उसके साथ विदा हो गई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
