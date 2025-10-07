On the unnatural rape and murder of an innocent, the court said humanity is ashamed, sentenced to death मासूम से अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या पर कोर्ट ने कहा- मानवता शर्मसार, सुनाई फांसी की सजा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsOn the unnatural rape and murder of an innocent, the court said humanity is ashamed, sentenced to death

मासूम से अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या पर कोर्ट ने कहा- मानवता शर्मसार, सुनाई फांसी की सजा

गाजीपुर में मासूम से अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या को अदालत ने मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी संजय नट ने आठ साल के बच्चे से अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद कर उसकी हत्या कर दी थी। शव को बक्से में बंद करके रखा था।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता।Tue, 7 Oct 2025 04:52 PM
share Share
Follow Us on
मासूम से अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या पर कोर्ट ने कहा- मानवता शर्मसार, सुनाई फांसी की सजा

यूपी के गाजीपुर में आठ साल के बच्चे से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के बाद रस्सी से गला घोटकर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रामअवतार प्रसाद की कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। गाजीपुर में 14 वर्षों के बाद किसी आरोपी को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। घटना इसी साल फरवरी में हुई थी। पुलिस की तरफ से पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने तेजी से सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है।

घटना के अनुसार, गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल के बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर पिता फुटबाल मैच देखने चला गया था। वापस लौटा तो बच्चा घर नहीं मिला। इसके बाद उसने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि बच्चे को पड़ोसी संजय नट अपने घर ले गया था। पिता की तहरीर पर 19 फरवरी को पुलिस ने गहमर थाने में केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी संजय नट के घर की तलाशी ली तो उसका शव प्लास्टिक की बोरी में भरकर एक बक्से में छिपाया था।

ये भी पढ़ें:UP में स्टंटबाजों की खैर नहीं, 263 गिफ्तार, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 450 को जेल

जांच में पता चला कि आरोपी ने बच्चे से पहले अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और विरोध करने पर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को प्लास्टिक की एक बोरी में भरकर अपने घर के एक बक्से में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद मामले में चार्जशीट पेश की। मामले में अभियोजन की ओर से प्रभु नारायण ने कुल आठ गवाहों को पेश किया।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रामावतार प्रसाद की कोर्ट ने साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी संजय नट को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस कृत्य को 'मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध' बताया। गाजीपुर में 14 वर्षों के बाद किसी आरोपी को कोर्ट से मृत्युदंड की सजा दी गयी है।

Rape Murder Civil Court अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |