मासूम से अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या पर कोर्ट ने कहा- मानवता शर्मसार, सुनाई फांसी की सजा

गाजीपुर में मासूम से अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या को अदालत ने मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी संजय नट ने आठ साल के बच्चे से अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद कर उसकी हत्या कर दी थी। शव को बक्से में बंद करके रखा था।

यूपी के गाजीपुर में आठ साल के बच्चे से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के बाद रस्सी से गला घोटकर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रामअवतार प्रसाद की कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। गाजीपुर में 14 वर्षों के बाद किसी आरोपी को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। घटना इसी साल फरवरी में हुई थी। पुलिस की तरफ से पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने तेजी से सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है।

घटना के अनुसार, गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल के बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर पिता फुटबाल मैच देखने चला गया था। वापस लौटा तो बच्चा घर नहीं मिला। इसके बाद उसने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि बच्चे को पड़ोसी संजय नट अपने घर ले गया था। पिता की तहरीर पर 19 फरवरी को पुलिस ने गहमर थाने में केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी संजय नट के घर की तलाशी ली तो उसका शव प्लास्टिक की बोरी में भरकर एक बक्से में छिपाया था।

जांच में पता चला कि आरोपी ने बच्चे से पहले अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और विरोध करने पर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को प्लास्टिक की एक बोरी में भरकर अपने घर के एक बक्से में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद मामले में चार्जशीट पेश की। मामले में अभियोजन की ओर से प्रभु नारायण ने कुल आठ गवाहों को पेश किया।