सुहागरात पर दुल्हन करती रही इंतज़ार, बल्ब लेने निकला दूल्हा हो गया लापता

मेरठ में सुहागरात की रात दुल्हन के कमरे से बाहर निकला दूल्हा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। चार दिन बीतने के बाद भी दूल्हे का कोई सुराग न मिलने से परिवार में हड़कंप मचा है, जबकि पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Mon, 1 Dec 2025 03:53 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
यूपी के मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के बाद सुहागरात पर दूल्हा अचानक लापता हो गया। चार दिन बाद भी परिजनों को कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। उधर, मामला थाने पहुंचे पर पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर छानबीन दर्ज कर दी है। वहीं, क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला सरधना थाना क्षेत्र के मोहल्ला ऊंचापुर इलाके का है। यहां रहने वाले सईद के बेटे मोहसिन उर्फ मोनू की शादी खतौली क्षेत्र के रहने वाली एक युवती के संग हुई। निकाह की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन ससुराल पहुंची। सुहागरात पर दुल्हन ने कमरे की लाइट कम करने के लिए बोला। कहा कि तेज रोशनी आंखों को चुभ रही है। इस पर रात करीब 12 बजे कम रोशनी वाला बल्ब लाने के लिए दूल्हा कमरे से बाहर निकला। लेकिन दोबारा लौटकर घर नहीं लौटा।

मोहसीन की बहनों की भी थी शादी

देर रात तक इंतजार करने के बाद भी जब दूल्हा घर वापस नहीं आया तो दुल्हन ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद परिजन मोहसिन की तलाश में जुट गए लेकिन थक हारकर वह भी घर लौट आए। दरअसल, घर में उसकी दो बहनों की भी शादी थी इसलिए परिजन भाई के बिना ही दोनों का निकाह संपन्न कराया।

गंगनहर के पास दिखा मोहसीन

उधर, दूल्हे की तलाश में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो मोहसीन गंगनहर के पास से गुजरते हुए दिखा। जिसके बाद पुलिस ने उस एरिया में तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि गोताखोरों की मदद से पानी में भी तलाश की। लेकिन आखिरकार में उसका कहीं पता नहीं चल सका। वहीं, इस मामले में सरधना सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिवार और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

