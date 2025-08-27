On the second day of Rojgar Mahakumbh 7479 youths got jobs 532 got opportunities in UAE रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन 7479 युवाओं को मिली नौकरी, 532 को यूएई में मौका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsOn the second day of Rojgar Mahakumbh 7479 youths got jobs 532 got opportunities in UAE

रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन 7479 युवाओं को मिली नौकरी, 532 को यूएई में मौका

नौकरी की आस लगाए 7479 युवाओं की रोजगार महाकुंभ में दूसरे दिन पूरी हो गई। इनमें से 6947 युवा देश में नौकरी करेंगे। जबकि 532 युवाओं को संयुक्त यूएई में नौकरी के लिए चुना गया है। तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन 20 हजार से ज्यादा युवा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे थे।

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊWed, 27 Aug 2025 10:17 PM
share Share
Follow Us on
रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन 7479 युवाओं को मिली नौकरी, 532 को यूएई में मौका

नौकरी की आस लगाए युवाओं में से 7479 की रोजगार महाकुंभ में दूसरे दिन पूरी हो गई। इनमें से 6947 युवा देश में नौकरी करेंगे जबकि 532 युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में नौकरी के लिए चुना गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन यानि बुधवार को 20 हजार से ज्यादा युवा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे थे। इतनी बड़ी संख्या की वजह से कुछ देर अव्यवस्था रही, जिसे दुरुस्त करने के लिए प्रशासन को टोकन सिस्टम लागू करना पड़ा।

युवाओं की बड़ी संख्या देखते हुए टोकन प्रणाली लागू करने के बाद उनके लिए अलग-अलग हॉल में साक्षात्कार की व्यवस्था की गई। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी, अर्थ, सैटर्न और नेपच्यून हॉल में इंटरव्यू हुए। युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि काफी समय तक मार्स हॉल को प्रतीक्षालय के रूप में भी इस्तेमाल करना पड़ा। इस तरह की व्यवस्थाओं से भीड़ के दबाव को कम किया गया। आठवीं पास से लेकर डिप्लोमा इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के लिए रोजगार महाकुंभ में नौकरियों के अवसर हैं। 100 से अधिक कंपनियां यहां अपने लिए योग्य उम्मीदवार की तलाश कर रही हैं। इनमें से 22 कंपनियां यूएई से आई हैं।

कंपनियों की सबसे ज्यादा नजर आईटीआई और डिप्लोमा धारक युवाओं पर है। दूसरे दिन रोजगार पाने वाले युवाओं में इस योग्यता के अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। सेवा योजन विभाग की निदेशक नेहा प्रकाश ने बताया कि मेले में 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए नौकरियां हैं। सभी को उनकी योग्यता के अनुसार अलग-अलग पैकेज दिए जाएंगे। न्यूनतम वेतन 11 हजार रुपये रखा गया है। 11 हजार रुपये हेल्पर की नौकरी पाने वाले युवाओं को दिए जा रहे हैं, जबकि अधिकतम वेतन साइट इंजीनियर के तौर पर चयनित युवाओं को दिए जा रहे हैं। इन्हें 41 हजार रुपये का वेतन दिया जा रहा है। एमएस लूटा, गिन्को, डर्बी पैक्ट, वीएलसीसी, हिल्स एंड फोर्ट्स, बीआरडी, एमबीएम, आर्को, अजीजी, दुस्सामन गल्फ, बर्कले, एफएनसीटी और अल हरमैन संयुक्त अरब अमीरात की कुछ ऐसी कंपनियां हैं, जिन्होंने विदेश में रोजगार के लिए युवाओं का चयन किया।

ये भी पढ़ें:66 लोगों को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार, योगी सरकार ने की घोषणा, देखें लिस्ट

सबको हुनर, सबको काम के लक्ष्य पर फोकस

रोजगार महाकुंभ-2025 के दूसरे दिन 'इंडस्ट्री नीड्स बनाम स्किल इकोसिस्टम – ब्रिजिंग द गैप' सत्र का हुआ आयोजन हुआ। इसमें कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने जिलेवार शीर्ष पांच औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्टनर बनाए जाने की घोषणा की ताकि युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि कौशल विकास मिशन 'सबको हुनर, सबको काम' के लक्ष्य पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

व्यवस्था बनाने में डटे रहे सीएम के सलाहकार

मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी शाम को तकरीबन पांच बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। उन्होंने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नौकरी की तलाश में आए युवाओं को किसी भी तरह की दिक्कत न होने दी जाए। श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मूगा सुंदरम, सेवायोजन विभाग की निदेशक नेहा प्रकाश, लखनऊ के डीएम विशाख जी., अपर निदेशक पीके पुंडीर सहित अन्य अधिकारी व्यवस्थाओं की देखरेख और नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए व्यवस्था बनाने में दिन भर लगे रहे।

ये भी पढ़ें:अरविंद शर्मा के विभाग की शिकायत लेकर योगी के पास पहुंचे BJP विधायक राजेश्वर सिंह
Lucknow Lucknow News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |