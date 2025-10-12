प्रेमानंद महाराज से मिलवा दूंगा...युवक ने वृंदावन बुलाकर होटल में युवती से किया रेप

मथुरा एक युवक ने संत प्रेमानंद से मुलाकात करवाने के बहाने एक युवती को वृंदावन बुलाया। फिर होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म रेप किया और इसका वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया। अब पीड़िता ने थाने में आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

यूपी के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने संत प्रेमानंद से मुलाकात करवाने के बहाने एक युवती को वृंदावन बुलाया। फिर होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि यह घटना 12 सितंबर की रात की है। वृंदावन के हैजा अस्पताल के पास राधा निवास में रहने वाले युवक सुंदरम सोशल मीडिया के माध्यम से आगरा में रहने वाली एक युवती का मित्र बन गया था। युवती वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद की अनुयायी थी और उसके निवेदन पर सुंदरम ने एक दिन (10 अगस्त को) उसे मैसेज किया कि वह उसकी संत से मुलाकात करा सकता है, इस पर युवती राजी हो गयी।

जानकारी के मुताबिक इसके बाद बीते 12 सितंबर को उसने दोबारा मैसेज भेजा कि ऐकांतिक मुलाकात की व्यवस्था हो गई है और संत प्रेमानंद सुबह साढ़े चार बजे उससे मिलेंगे। इस पर वह युवती अपने भाई के साथ आधी रात में वृंदावन पहुंच गयी। यहां सुंदरम ने उसके भाई को यह कहते हुए कि कार आगे नहीं जा पाएगी और पार्किंग में ही रोक दिया। फिर खुद मोटरसाइकिल पर दर्शन कराने की बात कहकर लड़की ले गया।

वह उसे सीधे संत के आश्रम न ले जाकर राधाकृष्ण धाम नाम के होटल पर ले गया और थोड़ा विश्राम करने की बात कहकर कॉफी लाकर दी। जिसे पीते ही युवती बेहोश हो गई। इसके बाद युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो-वीडियो बना ली। बाद में उसने उन फोटो-वीडियो को वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।