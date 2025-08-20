on the pretext of cooking food he took teenager girl to cattle shed closed gate from outside got her raped by his friend खाना बनाने के बहाने किशोरी को पशुबाड़े में ले गया, बाहर से गेट बंद कर साथी से कराया दुष्कर्म, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
खाना बनाने के बहाने किशोरी को पशुबाड़े में ले गया, बाहर से गेट बंद कर साथी से कराया दुष्कर्म

16 की शाम करीब सात बजे मुनीम उसे खाना बनाने के बहाने अपने पशुबाड़े में ले गया और बाहर से ताला बंद कर चला गया। वहां पहले से मौजूद दीपेंद्र ने उसके साथ दरिंदगी की। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। लोकलाज के चलते दो दिन तक वह शिकायत करने थाने नहीं आई।

Ajay Singh संवाददाता, हमीरपुरWed, 20 Aug 2025 11:13 PM
यूपी के हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक किशोरी को पशुबाड़े के अंदर बंदकर एक युवक ने अपने साथी से दुष्कर्म कराया। खाना बनाने के बहाने वह किशोरी को पशुबाड़े में ले गया और बाहर से गेट बंदकर चला गया। अंदर पहले से मौजूद एक अन्य युवक ने उसे साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी पर रेप और दूसरे पर आपराधिक षड़यंत्र में शामिल होने की रिपोर्ट दर्ज की है। दोनों की तलाश की जा रही है।

पीड़िता के पिता ने मंगलवार देर शाम चिकासी थाने में तहरीर देते हुए बताया कि 13 अगस्त को वह पत्नी के साथ उसके मायके गए थे और घर पर तीन बेटियां अकेली थीं। 17 अगस्त को लौटने पर एक बेटी ने रोते हुए आपबीती सुनाई। उसने बताया कि 16 की शाम करीब सात बजे मुनीम उसे खाना बनाने के बहाने अपने पशुबाड़े में ले गया और बाहर से ताला बंद कर चला गया। पशुबाड़े में पहले से मौजूद दीपेंद्र ने उसके साथ दरिंदगी की। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। लोकलाज के चलते दो दिन तक वह शिकायत करने थाने नहीं आई।

पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि दीपेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा में और मुनीम के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है।

दोनों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर सबूत जुटा रही है ताकि इस अपराध के जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।

UP Top News Rape Case Up News अन्य..
