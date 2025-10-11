करवाचौथ की रात 2 दुल्हनों का खेल! नशीली दवा देकर ससुरालियों को किया बेहोश, लूटी कैश और जेवरात

अलीगढ़ में करवाचौथ पर नगदी-जेवरात लेकर 2 लुटेरी दुल्हनें फरार हो गईं। दोनों ने परिजनों को खाने में मिलाकर नशीला पदार्थ खिला दिया। गिरोह ने आठ और परिवारों को शिकार बनाया है, अब पुलिस गिरोह की तलाश में लगी है।

यूपी के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां करवाचौथ पर नगदी-जेवरात लेकर 2 लुटेरी दुल्हनें फरार हो गईं। दोनों ने परिजनों को खाने में मिलाकर नशीला पदार्थ खिला दिया। पहला मामला सासनीगेट तो दूसरा इगलास का सामने आया है। गिरोह ने आठ और परिवारों को शिकार बनाया है,जिन्होंने अभी थाने में शिकायत नहीं की है। अब पुलिस गिरोह की तलाश में लगी है।

इगलास थाना क्षेत्र के कैलाश नगर निवासी वीर सिंह ने बेटे प्रेमवीर का विवाह मनीषा से तय हो किया था। करवाचौथ वाले दिन शुक्रवार को हाथरस में कोर्ट मैरिज की थी। इसमें उसकी बहन आरती देवी और बहनोई आर्यन सिंह गवाह बने। मनीषा के आधार कार्ड पर बिहार के जिला रोहताश के गांव मंगरावा का पता दर्ज है। घर में आने के शादी के दिन ही करवाचौथ पर्व होने पर विधि विधान से कार्यक्रम हुआ। मनीषा ने कान में सोने झुमके, मंगलसूत्र, तोड़ियां समेत अन्य जेवरात पहने हुए थे। रात को खाने में मनीषा ने नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। परिजनों के अचेत होते ही देर रात वह घर से जेवरात और अलमारी में रखे 38 हजार रुपए लेकर फरार हो गई। शनिवार की सुबह परिजनों की आंख खुली तो मनीषा घर से गायब थी। घर में तलाश किया,लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लग सका।

उधर, सासनीगेट थाना क्षेत्र के मथुरा रोड निवासी निहाल शर्मा ने बेटे प्रतीक शर्मा की शादी नौ अक्टूबर को बिहार निवासी शोभा से की थी। शुक्रवार की रात शोभा ने परिजनों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। देर रात वह घर से लाखों के जेवरात और अलमारी में रखे 40 हजार रुपए लेकर फरार हो गई। शनिवार की सुबह परिजन जागे तो वह घर से गायब थी। यह देख परिजन दंग रह गए। पीड़ित निहाल ने सासनीगेट थाने में तहरीर दी है।

शादी के नाम पर बिचौलिया ने लिए एक-एक लाख रुपए आरोप है कि दोनों ही शादियों में इगलास का एक व्यक्ति बिचौलिया था। जिसने शादी कराने के नाम पर प्रत्येक परिवार से एक-एक लाख रुपए लिए थे। घटना के बाद से बिचौलिया भी गायब है। अब पुलिस उसकी तलाश में लगी है।

आठ और परिवारों को बनाया शिकार शातिर गिरोह ने इसी तरह आठ और परिवारों को शिकार बनाया है। जिनमें चार परिवार इगलास में ही बताए जा रहे हैं,जो अभी पुलिस के सामने नहीं आए। पुलिस उन परिवारों से भी संपर्क करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी इसी तरह गिरोह ने सुरेन्द्र नगर निवासी तीन-चार परिवारों को शिकार बनाया था। इसके पुलिस ने दंपति समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

1.20 लाख में खरीदी थी दुल्हन पीड़ित प्रतीक ने कहा कि आठ अक्टूबर को इगलास के एक परिचित ने फोन करके कहा कि इगलास में लड़कियों की शादी कराई जा रही है। इस पर वहां गए एक लड़की पसंद कर ली। उसका एक लाख 20 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। रुपये अगले दिन दिए। उसी दिन घर में ही शादी रचाई। युवती ने करवाचौथ भी मनाया। फिर अगली सुबह फरार हो गई।

जिस घर में रुकी युवतियां, उसे पकड़ा जानकारी के अनुसार सभी युवतियों को बिहार से लाया गया था। उनको यहां इगलास क्षेत्र के एक व्यक्ति के घर पर रोका गया। उनके फरार होने के बाद कुछ परिवारों ने उसी व्यक्ति को पकड़ लिया। देररात तक उससे जानकारी जुटाई जा रही थी कि युवती कहां भागी हैं। दो और परिवार रविवार को तहरीर देंगे।

पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने दिलवाई शिकायत