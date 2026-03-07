Hindustan Hindi News
शादी के चौथे दिन दुल्हन ने दूल्हे के साथ कर दिया कांड, नजारा देख घरवालों के भी उड़े होश

Mar 07, 2026 09:34 pm ISTAjay Singh संवाददाता, झांसी
उत्तम अहिरवार किसान हैं। उम्र बीतते देख उन्होंने अपनी शादी के लिए कई जगह संपर्क किया लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। कुछ दिन पहले ही उन्हें बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) से मुआवजे की रकम मिली। इसी के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी के गांव ढाड़ के दो युवक आए और उनकी शादी कराने का वादा किया।

UP News: उत्तर प्रदेश के झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में ‘डौली की डोली’ फिल्म जैसा एक मामला सामने आया है। गांव परासई में शादी के मात्र चौथे दिन दुल्हन घर से जेवर-नगदी लेकर फरार हो गई। दुल्हन के गायब होने के बाद घरवालों ने जब अलमारी और सूटकेस खोला तो नगदी और जेवर भी गायब थे। घर का ये नजारा देख सब के सब दंग रह गए। उन्होंने पता करने की कोशिश की लेकिन दुल्हन तो क्या शादी कराने वाले बिचौलियों का भी कुछ पता नहीं चला। वे भी लापता हो गए हैं। पीड़ित ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

गांव परासई के रहने वाले 47 वर्षीय उत्तम अहिरवार किसान हैं। उम्र बीतते देख उन्होंने अपनी शादी के लिए कई जगह संपर्क किया, पर बात नहीं बन पा रही थी। कुछ दिन पहले ही उन्हें बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) से मुआवजे की रकम मिली थी। इसी बीच पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी के गांव ढाड़ के दो युवक आए और उनकी शादी कराने का वादा किया।

इसके एवज में युवकों ने एक लाख रुपए की मांग की। रुपए देने के बाद युवक शिवपुरी रोड स्थित धार्मिक स्थल ले गए। वहां एक युवती से मुलाकात कराई। एक-दूसरे को देखने को बाद इसी महीने की पहली-दूसरी तारीख को दोनों की शादी हो गई। दुल्हन को घर लाकर उत्तम बेहद खुश था।

शादी के अभी चंद दिन ही बीते थे कि गुरुवार को अचानक दुल्हन लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश की। दुल्हन का पता न चलने पर परिजनों ने घर में रखी अलमारी और सूटकेस देखा तो दंग रह गए। उसमें रखा सारा जेवर और लगभग एक लाख तीस हजार रुपये गायब थे। इसपर उन्होंने शादी कराने वाले युवकों से संपर्क किया तो वे भी नदारद थे। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिले।

धोखाधड़ी का ख्याल आते ही उनके होश फाख्ता हो गए। उत्तम अहिरवार रक्सा थाने पहुंचे और पुलिस को सारी दास्तां सुनाई। मामले में रक्सा थाना प्रभारी रूपेश कुमार ने बताया कि युवक द्वारा शिकायत की गई है। मामले की जांच की जा रही है। युवती के सामने आने पर ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी। उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

