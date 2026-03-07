शादी के चौथे दिन दुल्हन ने दूल्हे के साथ कर दिया कांड, नजारा देख घरवालों के भी उड़े होश
उत्तम अहिरवार किसान हैं। उम्र बीतते देख उन्होंने अपनी शादी के लिए कई जगह संपर्क किया लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। कुछ दिन पहले ही उन्हें बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) से मुआवजे की रकम मिली। इसी के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी के गांव ढाड़ के दो युवक आए और उनकी शादी कराने का वादा किया।
UP News: उत्तर प्रदेश के झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में ‘डौली की डोली’ फिल्म जैसा एक मामला सामने आया है। गांव परासई में शादी के मात्र चौथे दिन दुल्हन घर से जेवर-नगदी लेकर फरार हो गई। दुल्हन के गायब होने के बाद घरवालों ने जब अलमारी और सूटकेस खोला तो नगदी और जेवर भी गायब थे। घर का ये नजारा देख सब के सब दंग रह गए। उन्होंने पता करने की कोशिश की लेकिन दुल्हन तो क्या शादी कराने वाले बिचौलियों का भी कुछ पता नहीं चला। वे भी लापता हो गए हैं। पीड़ित ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
गांव परासई के रहने वाले 47 वर्षीय उत्तम अहिरवार किसान हैं। उम्र बीतते देख उन्होंने अपनी शादी के लिए कई जगह संपर्क किया, पर बात नहीं बन पा रही थी। कुछ दिन पहले ही उन्हें बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) से मुआवजे की रकम मिली थी। इसी बीच पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी के गांव ढाड़ के दो युवक आए और उनकी शादी कराने का वादा किया।
इसके एवज में युवकों ने एक लाख रुपए की मांग की। रुपए देने के बाद युवक शिवपुरी रोड स्थित धार्मिक स्थल ले गए। वहां एक युवती से मुलाकात कराई। एक-दूसरे को देखने को बाद इसी महीने की पहली-दूसरी तारीख को दोनों की शादी हो गई। दुल्हन को घर लाकर उत्तम बेहद खुश था।
शादी के अभी चंद दिन ही बीते थे कि गुरुवार को अचानक दुल्हन लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश की। दुल्हन का पता न चलने पर परिजनों ने घर में रखी अलमारी और सूटकेस देखा तो दंग रह गए। उसमें रखा सारा जेवर और लगभग एक लाख तीस हजार रुपये गायब थे। इसपर उन्होंने शादी कराने वाले युवकों से संपर्क किया तो वे भी नदारद थे। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिले।
धोखाधड़ी का ख्याल आते ही उनके होश फाख्ता हो गए। उत्तम अहिरवार रक्सा थाने पहुंचे और पुलिस को सारी दास्तां सुनाई। मामले में रक्सा थाना प्रभारी रूपेश कुमार ने बताया कि युवक द्वारा शिकायत की गई है। मामले की जांच की जा रही है। युवती के सामने आने पर ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी। उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें