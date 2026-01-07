संभल में मदरसा ध्वस्तीकरण पर गरमाई सियासत, बर्क बोले- यह सुशासन नहीं, सत्ता की जोर-जबरदस्ती है

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsOn the demolition of the madrasa in Sambhal Barq said This is not good governance it is coercion by power
संक्षेप:

Jan 07, 2026 06:15 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, संभल
यूपी के संभल के गांव राय बुजुर्ग में दो दिन पूर्व मदरसे पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने इस मामले में सरकार और प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि कानून के नाम पर 'बुलडोजर न्याय' सुशासन नहीं बल्कि सत्ता की जोर-जबरदस्ती का खुला प्रदर्शन है।

सांसद ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संभल में जो हुआ वह सामान्य सरकारी कार्रवाई नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मस्जिद को लेकर भ्रम फैलाया गया और फिर बुलडोजर चलाकर मदरसा जमींदोज कर दिया गया। बर्क ने कहा, कहीं दो मस्जिदें, कहीं एक मदरसा... हर जगह सिर्फ गरीब और कमजोर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बर्क ने सवाल उठाया कि क्या बिना किसी बातचीत और बिना इंसानियत दिखाए सिर्फ बुलडोजर के जरिए ही इंसाफ होगा? उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के नाम पर लोगों को बेघर करना और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करना 'डर का शासन' है। संविधान की सर्वोच्चता का हवाला देते हुए सांसद ने कहा कि संविधान किसी भी बुलडोजर से ऊपर है और आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सड़क से संसद तक उठाई जाएगी आवाज

सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने स्पष्ट किया कि इस जुल्म के खिलाफ वे खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वह इस मामले में न केवल सवाल पूछेंगे, बल्कि पीड़ितों के हक में मजबूती से आवाज भी उठाएंगे। सांसद की इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

बुलडोजर कार्रवाई जारी, दो और मकान ढहाए

उधर, जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। थाना असमोली क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग में तालाब की भूमि पर बने दो अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। जबकि एक मकान स्वामी को कुछ दिन की मोहलत दी गई है। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद रही।

Sambhal News Sambhal Latest News Uttar Pradesh अन्य..
