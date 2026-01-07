संभल में मदरसा ध्वस्तीकरण पर गरमाई सियासत, बर्क बोले- यह सुशासन नहीं, सत्ता की जोर-जबरदस्ती है

संक्षेप: संभल में दो दिन पूर्व मदरसे पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने इस मामले में सरकार और प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ने कहा कि बुलडोजर न्याय सुशासन नहीं बल्कि सत्ता की जोर-जबरदस्ती का खुला प्रदर्शन है।

यूपी के संभल के गांव राय बुजुर्ग में दो दिन पूर्व मदरसे पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने इस मामले में सरकार और प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि कानून के नाम पर 'बुलडोजर न्याय' सुशासन नहीं बल्कि सत्ता की जोर-जबरदस्ती का खुला प्रदर्शन है।

सांसद ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संभल में जो हुआ वह सामान्य सरकारी कार्रवाई नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मस्जिद को लेकर भ्रम फैलाया गया और फिर बुलडोजर चलाकर मदरसा जमींदोज कर दिया गया। बर्क ने कहा, कहीं दो मस्जिदें, कहीं एक मदरसा... हर जगह सिर्फ गरीब और कमजोर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बर्क ने सवाल उठाया कि क्या बिना किसी बातचीत और बिना इंसानियत दिखाए सिर्फ बुलडोजर के जरिए ही इंसाफ होगा? उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के नाम पर लोगों को बेघर करना और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करना 'डर का शासन' है। संविधान की सर्वोच्चता का हवाला देते हुए सांसद ने कहा कि संविधान किसी भी बुलडोजर से ऊपर है और आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सड़क से संसद तक उठाई जाएगी आवाज सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने स्पष्ट किया कि इस जुल्म के खिलाफ वे खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वह इस मामले में न केवल सवाल पूछेंगे, बल्कि पीड़ितों के हक में मजबूती से आवाज भी उठाएंगे। सांसद की इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।