Hindi NewsUP NewsOn the birth anniversary of Chaudhary Charan Singh CM Yogi gave tractors to farmers
चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने किसानों को दिए ट्रैक्टर, कहा- समृद्धि की ओर अग्रसर किसान

चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने किसानों को दिए ट्रैक्टर, कहा- समृद्धि की ओर अग्रसर किसान

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेशवासियों को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 'किसान दिवस' की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने लखनऊ में किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए और कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की गरिमा और सम्मान बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

Dec 23, 2025 11:50 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेशवासियों को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती 'किसान दिवस' की बधाई देते हुए कहा कि चौधरी साहब का संपूर्ण जीवन गांव, गरीब, शोषित, वंचित और किसान बंधुओं की समृद्धि के लिए समर्पित रहा। वहीं, इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में किसानों को ट्रैक्टर बांटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अन्नदाताओं को सम्मान दिलाने का काम किया। हमने किसानों की गरिमा बढ़ाई। यूपी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने पर काम कर रही है। किसान एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। ये 2014 में देखने को मिला।

सीएम योगी आदित्यना ने आगे कहा साल 1996 से 2017 तक अन्नदाता किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, हमने मात्र 8 सालों में उससे भी ज्यादा लगभग 75000 करोड़ से अधिक की धनराशि अन्नदाता किसानों के खातों में डाली है। आज आप देख रहे हैं कि यूपी में किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है। हर बार डिमांड होती है कि गन्ना का पैसे का दाम बढ़ाया जाए। लेकिन 5 रुपये और 7 रुपये बढ़ता था। हमने कहा कि ऐसा बढ़ाओ कि सबका मुंह बंद हो जाए। 400 रुपये हम लोगों ने बढ़ाया। आरएलडी के लोग मुझे रोज घेरते थे। लेकिन जबसे बढ़ाया गया है, तब से खोजते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं।

एक्स पर भी योगी ने दी श्रद्धांजलि

योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘किसानों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अन्नदाता किसानों एवं प्रदेश वासियों को किसान दिवस की हार्दिक बधाई। चौधरी साहब का संपूर्ण जीवन गांव, गरीब, शोषित, वंचित और किसान बंधुओं की समृद्धि के लिए समर्पित रहा। डबल इंजन सरकार चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से किसान साथियों के हितों के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है।’

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
