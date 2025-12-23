चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने किसानों को दिए ट्रैक्टर, कहा- समृद्धि की ओर अग्रसर किसान

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेशवासियों को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 'किसान दिवस' की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने लखनऊ में किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए और कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की गरिमा और सम्मान बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेशवासियों को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती 'किसान दिवस' की बधाई देते हुए कहा कि चौधरी साहब का संपूर्ण जीवन गांव, गरीब, शोषित, वंचित और किसान बंधुओं की समृद्धि के लिए समर्पित रहा। वहीं, इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में किसानों को ट्रैक्टर बांटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अन्नदाताओं को सम्मान दिलाने का काम किया। हमने किसानों की गरिमा बढ़ाई। यूपी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने पर काम कर रही है। किसान एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। ये 2014 में देखने को मिला।

सीएम योगी आदित्यना ने आगे कहा साल 1996 से 2017 तक अन्नदाता किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, हमने मात्र 8 सालों में उससे भी ज्यादा लगभग 75000 करोड़ से अधिक की धनराशि अन्नदाता किसानों के खातों में डाली है। आज आप देख रहे हैं कि यूपी में किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है। हर बार डिमांड होती है कि गन्ना का पैसे का दाम बढ़ाया जाए। लेकिन 5 रुपये और 7 रुपये बढ़ता था। हमने कहा कि ऐसा बढ़ाओ कि सबका मुंह बंद हो जाए। 400 रुपये हम लोगों ने बढ़ाया। आरएलडी के लोग मुझे रोज घेरते थे। लेकिन जबसे बढ़ाया गया है, तब से खोजते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं।