बांके बिहारी मंदिर में फिर टूटी परंपरा, शरद पूर्णिमा पर 45 मिनट देरी से हुए दर्शन

विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी मंदिर पर एक बार फिर परंपरा टूट गई। भक्तों को शरद पूर्णिमा पर बिहारी जी के दिव्य दर्शन में लगभग 45 मिनट देरी हुई। गोस्वामी समाज का आरोप है कि वर्तमान में मंदिर की व्यवस्था संभाल रही हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की हठधर्मिता के चलते ऐसा हुआ।

सेवायत हिमांशु गोस्वामी ने बताया कि सोमवार को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों को शृंगार आरती के दर्शन होने थे, लेकिन भक्त इससे वंचित रह गए। ऐसा ही प्रकरण 2023 में भी हुआ था। इस बारे में कमेटी को गोस्वामी समाज द्वारा अवगत कराया गया था। सेवायतों का आरोप है कि इसके बावजूद भी कमेटी ने हमारी नहीं सुनी और 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन शृंगार आरती से पूर्व मंदिर के गर्भ गृह के बाहर जगमोहन में ठाकुर बांके बिहारी महाराज का सिंहासन लगा दिया गया। इससे भक्तों को दर्शन नहीं हो सके।

हालांकि जगमोहन में मंदिर के गोस्वामी बंधुओं ने सिंहासन के पास खड़े होकर शृंगार आरती के दर्शन किए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उल्लेखनीय है कि मंदिर सेवायतों और मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी के पदाधिकारियों के बीच पिछले काफी समय से सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इसके चलते आए दिन श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

देश-विदेश में होंगे बांके बिहारी के लाइव दर्शन बांके बिहारी के दर्शन अब देश-विदेश में घर बैठे हो सकेंगे। मंदिर प्रबंधन के लिए बनी हाईपावर कमेटी इसका लाइव प्रसारण करने की व्यवस्था करने जा रही है। इसके लिए कमेटी ने चैनल और एजेंसियों से आवेदन मांगे हैं।