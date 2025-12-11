सुहागरात के बाद सातवें दिन दुल्हन ने दूल्हे संग कर दिया कांड, सास भी किराए की निकली

संक्षेप: सात फेरों के बाद दुल्हन को वह अपने घर ले आया। सुहागरात के बाद एक हफ्ते तक दुल्हन घर पर रही। सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर दुल्हन के परिजन भाई, मां और बहन उसे लेने पहुंचे। उनके साथ मायके जाने के लिए दुल्हन ने पूछा तो उन्होंने उसे भेज दिया। दुल्हन अपने साथ पचास हजार रूपये और जेवरात भी ले गई।

उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान कर देने वाली एक खबर आई है। यहां एक दूल्हे के अरमानों पर उसकी नई नवेली दुल्हन ने शादी के सात दिन बाद ही पानी फेर दिया। इस शख्स की शादी बड़ी धूमधाम से दिल्ली में हुई थी। शादी के बाद सुहागरात आई और फिर अगले सात दिनों तक सब कुछ सामान्य ढंग से चला लेकिन एक हफ्ते के बाद ही दुल्हन फरार हो गई। वह अपने साथ घर से लाखों के जेवरात और नगदी भी ले गई। नई नवेली पत्नी उससे मायके जाने की बात कहकर गई थी लेकिन उसे ढूंढता हुआ पति अपनी कथित सससुराल पहुंचा तो सच जानकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पता चला कि दुल्हन फर्जी थी। यही नहीं उसकी पहचान और पता भी नकली था। यहां तक कि सास भी किराए पर लाई गई महिला थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला बागपत के चांदीनगर के ललियान गांव का है। यहां के रहने वाले दूल्हे ने बताया कि उसकी शादी गांव के ही एक व्यक्ति ने दो लाख रूपये लेकर मंजनू का टीला दिल्ली से इसी साल अक्टूबर महीने में कराई थी। उसकी ओर से पांच लोग शादी में गये थे। सात फेरों के बाद दुल्हन को वह अपने घर ले आया। एक हफ्ते तक दुल्हन घर पर रही। फिर उसके परिजन भाई,मां और दुल्हन की बहन उसे लेने पहुंचे। उनके साथ मायके जाने के लिए दुल्हन ने पूछा तो उन्होंने उसे भेज दिया।