सुहागरात के बाद सातवें दिन दुल्हन ने दूल्हे संग कर दिया कांड, सास भी किराए की निकली

Hindi NewsUP Newson seventh day after wedding night bride had an affair with groom mother in law also fake was hired by fake family
सात फेरों के बाद दुल्हन को वह अपने घर ले आया। सुहागरात के बाद एक हफ्ते तक दुल्हन घर पर रही। सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर दुल्हन के परिजन भाई, मां और बहन उसे लेने पहुंचे। उनके साथ मायके जाने के लिए दुल्हन ने पूछा तो उन्होंने उसे भेज दिया। दुल्हन अपने साथ पचास हजार रूपये और जेवरात भी ले गई।

Dec 11, 2025 12:12 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बागपत
उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान कर देने वाली एक खबर आई है। यहां एक दूल्हे के अरमानों पर उसकी नई नवेली दुल्हन ने शादी के सात दिन बाद ही पानी फेर दिया। इस शख्स की शादी बड़ी धूमधाम से दिल्ली में हुई थी। शादी के बाद सुहागरात आई और फिर अगले सात दिनों तक सब कुछ सामान्य ढंग से चला लेकिन एक हफ्ते के बाद ही दुल्हन फरार हो गई। वह अपने साथ घर से लाखों के जेवरात और नगदी भी ले गई। नई नवेली पत्नी उससे मायके जाने की बात कहकर गई थी लेकिन उसे ढूंढता हुआ पति अपनी कथित सससुराल पहुंचा तो सच जानकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पता चला कि दुल्हन फर्जी थी। यही नहीं उसकी पहचान और पता भी नकली था। यहां तक कि सास भी किराए पर लाई गई महिला थी।

मामला बागपत के चांदीनगर के ललियान गांव का है। यहां के रहने वाले दूल्हे ने बताया कि उसकी शादी गांव के ही एक व्यक्ति ने दो लाख रूपये लेकर मंजनू का टीला दिल्ली से इसी साल अक्टूबर महीने में कराई थी। उसकी ओर से पांच लोग शादी में गये थे। सात फेरों के बाद दुल्हन को वह अपने घर ले आया। एक हफ्ते तक दुल्हन घर पर रही। फिर उसके परिजन भाई,मां और दुल्हन की बहन उसे लेने पहुंचे। उनके साथ मायके जाने के लिए दुल्हन ने पूछा तो उन्होंने उसे भेज दिया।

दुल्हन अपने साथ पचास हजार रूपये और जेवरात भी ले गई। जब उन्होंने (दूल्हे ने) घर पर ये चीजें गायब देखीं तो उन्हें शक हुआ। उधर, दुल्हन जबसे गई थी तबसे उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली थी। न कोई फोन ही आया। तब उन्होंने खुद ससुराल जाकर देखने का निर्णय लिया। दूल्हे का कहना है कि वह वहां पहुंचा तो हकीकत सामने आ गई। दुल्हन फर्जी निकली। मायके का उसका पता भी गलत निकला। यही नहीं जो महिला सास बनकर आई थी आशंका है कि उसे भी किराए पर बुलाया गया था। दुल्हन के घर पर दूल्हे को कोई नहीं मिला। पास-पड़ोस से पता चला कि वे लोग किराये पर रहते थे। अब कही और चले गये हैं। युवक और उसके परिजन अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह डर भी सता रहा है कि कहीं दुल्हन दोबारा घर आकर उन्हें किसी मामले में फंसा न दे। दूल्हा और उसका परिवार अब बिचौलिए से अपना पैसा लौटाने की मांग कर रहा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
