Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsOn seeing the Women Commission team CMO entered bathroom and locked it from inside
महिला आयोग की टीम को देखते ही बाथरूम में घुसे सीएमओ, अंदर से लगा ली कुंडी

महिला आयोग की टीम को देखते ही बाथरूम में घुसे सीएमओ, अंदर से लगा ली कुंडी

संक्षेप:

बिजनौर में एक शिकायत पर पहुंची महिला आयोग की टीम को देख मुजफ्फरनगर के सीएमओ ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। दरअसल, एक शिकायत पर रविवार को चांदपुर में नवजीवन ज्योति नर्सिंग होम पहुंचीं यूपी राज्य महिला आयोग के मुताबिक वहां मुजफ्फरनगर सीएमओ प्राइवेट प्रैक्टिस करते मिले। 

Sun, 23 Nov 2025 10:18 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, बिजनौर
share Share
Follow Us on

यूपी के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शिकायत पर पहुंची महिला आयोग की टीम को देख मुजफ्फरनगर के सीएमओ ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। दरअसल, एक शिकायत पर रविवार को चांदपुर में नवजीवन ज्योति नर्सिंग होम पहुंचीं यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल ने दावा किया कि वहां मुजफ्फरनगर के सीएमओ डा. सुनील कुमार तेवतिया प्राइवेट प्रैक्टिस करते मिले। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत आयोग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग से की गई है। उधर, सीएमओ सुनील कुमार तेवतिया ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि अपनी बात मनवाने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि चांदपुर नगर के बाईपास मार्ग स्थित नव जीवन ज्योति नर्सिंगहोम मुजफ्फरनगर के सीएमओ डॉ. सुनील कुमार तेवतिया का है, जहां वे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और मरीज देखते हैं। शिकायत के आधार पर वह रविवार को पुलिस टीम के साथ चांदपुर स्थित नर्सिंग होम पर पहुंचीं। संगीता जैन अग्रवाल का दावा है कि नर्सिंग होम में मुजफ्फरनगर में तैनात सीएमओ डॉ सुनील तेवतिया मरीज देख रहे थे। महिला आयोग की सदस्य और पुलिस को देखकर डॉक्टर तेवतिया अपने बाथरूम में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।

ये भी पढ़ें:101 रुपये के लिए दोस्त बने दुश्मन, रात में बुलाकर की रिकवरी एजेंट की हत्या

महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल ने बताया कि दो माह पूर्व भी डॉ. तेवतिया को प्रैक्टिस करते हुए पाया गया था, तब उन्होंने चेतावनी दी गई थी। वहीं, मुजफ्फरनगर सीएमओ डा. सुनील कुमार तेवतिया ने कहा कि वह रविवार को आरोग्य मेले का निरीक्षण कर बिजनौर स्थित अपने घर पत्नी के पास आए थे। महिला आयोग की सदस्य वहां पहुंचीं। घर में नीचे ही मेरी पत्नी का क्लीनिक है, जिसको देखकर महिला आयोग की सदस्य ने मुझ पर प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप लगाए, जबकि मैं घर में ऊपर था। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की सदस्य को एक कागज पर उनके हस्ताक्षर कराने हैं, इसके लिए वह उन पर दबाव बना रही हैं। अपनी बात मनवाने के लिए यह षड्यंत्र रच झूठे आरोप लगाए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bijnor Bijnor News Bijnor Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |