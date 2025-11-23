महिला आयोग की टीम को देखते ही बाथरूम में घुसे सीएमओ, अंदर से लगा ली कुंडी
बिजनौर में एक शिकायत पर पहुंची महिला आयोग की टीम को देख मुजफ्फरनगर के सीएमओ ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। दरअसल, एक शिकायत पर रविवार को चांदपुर में नवजीवन ज्योति नर्सिंग होम पहुंचीं यूपी राज्य महिला आयोग के मुताबिक वहां मुजफ्फरनगर सीएमओ प्राइवेट प्रैक्टिस करते मिले।
यूपी के बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शिकायत पर पहुंची महिला आयोग की टीम को देख मुजफ्फरनगर के सीएमओ ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। दरअसल, एक शिकायत पर रविवार को चांदपुर में नवजीवन ज्योति नर्सिंग होम पहुंचीं यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल ने दावा किया कि वहां मुजफ्फरनगर के सीएमओ डा. सुनील कुमार तेवतिया प्राइवेट प्रैक्टिस करते मिले। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत आयोग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग से की गई है। उधर, सीएमओ सुनील कुमार तेवतिया ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि अपनी बात मनवाने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि चांदपुर नगर के बाईपास मार्ग स्थित नव जीवन ज्योति नर्सिंगहोम मुजफ्फरनगर के सीएमओ डॉ. सुनील कुमार तेवतिया का है, जहां वे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और मरीज देखते हैं। शिकायत के आधार पर वह रविवार को पुलिस टीम के साथ चांदपुर स्थित नर्सिंग होम पर पहुंचीं। संगीता जैन अग्रवाल का दावा है कि नर्सिंग होम में मुजफ्फरनगर में तैनात सीएमओ डॉ सुनील तेवतिया मरीज देख रहे थे। महिला आयोग की सदस्य और पुलिस को देखकर डॉक्टर तेवतिया अपने बाथरूम में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।
महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल ने बताया कि दो माह पूर्व भी डॉ. तेवतिया को प्रैक्टिस करते हुए पाया गया था, तब उन्होंने चेतावनी दी गई थी। वहीं, मुजफ्फरनगर सीएमओ डा. सुनील कुमार तेवतिया ने कहा कि वह रविवार को आरोग्य मेले का निरीक्षण कर बिजनौर स्थित अपने घर पत्नी के पास आए थे। महिला आयोग की सदस्य वहां पहुंचीं। घर में नीचे ही मेरी पत्नी का क्लीनिक है, जिसको देखकर महिला आयोग की सदस्य ने मुझ पर प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप लगाए, जबकि मैं घर में ऊपर था। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की सदस्य को एक कागज पर उनके हस्ताक्षर कराने हैं, इसके लिए वह उन पर दबाव बना रही हैं। अपनी बात मनवाने के लिए यह षड्यंत्र रच झूठे आरोप लगाए हैं।