संख्या नहीं, जीत है सीट का आधार; कांग्रेस की मांग पर अखिलेश बोले- हमें रास्ता निकालना आता है

यूपी चुनाव के लिए सीट बंटवारे में कांग्रेस की मांग पर अखिलेश बोले- हमें रास्ता निकालना आता है। सीटों की संख्या में मत उलझिए। इसलिए मत उलझिए क्योंकि सीटों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीतने की क्षमता ही सीट मिलने का आधार होगी।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन में सीट मांग पर कहा कि सीटों की संख्या में मत उलझिए। इसलिए मत उलझिए क्योंकि सीटों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीतने की क्षमता ही सीट मिलने का आधार होगी। जीतिए और सीट पाइए। अखिलेश यादव ने आगे यह भी कहा कि हम रास्ता निकालना जानते हैं। हम रास्ता निकालेंगे₹। अखिलेश यादव ने कहा कि हम कोई को साथ लेकर चले थे। एक दल पहले गया, एक दल बाद में गया, जो पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। बिना नाम लिए राजभर पर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि उनकी ओटीपी कहीं और से आती है। जिन्हें 50 सीट चाहिए, वे डराने के लिए माफिया का रोल निभाएंगे।

इसके पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी की विधान परिषद की दोनों सीटों पर सपा प्रत्याशियों की जीत बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है। अखिलेश मंगलवार को वाराणसी में सपा के सक्रिय पदाधिकारी राजेश यादव के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने और पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश फौजी के बीमार होने पर उनका हालचाल लेने पहुंचे थे। उन्होंने वाराणसी हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि बाबा विश्वनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा को जिताया और लाल बिहारी यादव की जीत भी सुनिश्चित कराई।

सपा को अपनी जीत का कोई अहंकार नहीं अखिलेश ने कहा कि सपा को अपनी जीत का कोई अहंकार नहीं है, लेकिन तेज रफ्तार और दोगुने विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'डबल इंजन' सरकार को इस चुनाव में दोहरी हार का सामना करना पड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा, ''डबल इंजन, डबल जीरो और डबल हार भाजपा को मिली है। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, यह सभी जानते हैं। काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, उसे लोग भूले नहीं हैं।

भाजपा के जाने पर ही अब बनारस मुस्कुराएगा सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि भाजपा के जाने पर ही अब बनारस मुस्कुराएगा। उन्होंने वादा किया कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर वाराणसी में मेट्रो का निर्माण कराया जाएगा। अखिलेश ने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जैसी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि इन परियोजनाओं के सहारे पूरे पूर्वांचल को जीतने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के जाने के बाद ही किसान, नौजवान सहित सभी वर्गों के लोग खुशहाल होंगे।