Hindi NewsUP NewsOn Republic Day, Mayawati demanded Bharat Ratna for Kanshi Ram, calling government claims a maze
गणतंत्र दिवस पर मायावती ने कांशीराम के लिए मांगा भारत रत्न, सरकारी दावों को भूलभुलैया बताया

गणतंत्र दिवस पर मायावती ने कांशीराम के लिए मांगा भारत रत्न, सरकारी दावों को भूलभुलैया बताया

संक्षेप:

बसपा प्रमुख मायावती ने गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की। इसके साथ सरकारों के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज यह ईमानदार आकलन करने की जरूरत है कि जनता को दावों और लुभावने वादों की 'भूलभुलैया' में कब तक उलझाया जाएगा।

Jan 26, 2026 11:10 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने देश और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर आत्मचिंतन का आह्वान करते हुए सरकारों की नीतियों की कड़ी आलोचना भी की। मायावती ने स्पष्ट कहा कि संविधान पर गर्व करने का महत्व तभी है जब इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके साथ ही बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार से भारत रत्नी की मांग की।

मायावती ने सरकारों के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज यह ईमानदार आकलन करने की जरूरत है कि जनता को दावों और लुभावने वादों की 'भूलभुलैया' में कब तक उलझाया जाएगा। उन्होंने कहा, "सरकारों को अपनी छलावापूर्ण बातों से अलग हटकर यह देखना चाहिए कि क्या संविधान की मंशा के हिसाब से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र मजबूत हुआ है?" उन्होंने जोर दिया कि जब तक इस भूलभुलैया से बाहर निकलकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं किया जाता, तब तक समस्याओं से मुक्ति संभव नहीं है।

गणतंत्र दिवस के संदेश में मायावती ने बसपा के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग फिर से उठाई। उन्होंने कहा कि देश में बहुजन समाज के करोड़ों गरीबों, शोषितों और पीड़ितों को आत्म-सम्मान का जीवन दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले मान्यवर कांशीराम जी को उनके करोड़ों अनुयायियों की चाहत के अनुसार अब बिना और देरी किए 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाना चाहिए। यह पूरी तरह उचित होगा और बीएसपी इसकी मांग लगातार करती आ रही है।

पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई

बसपा प्रमुख ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और वीरता पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले नागरिकों और उनके परिवारों को भी हार्दिक बधाई दी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा देने वालों के योगदान की सराहना की।

संविधान और जनहित पर जोर

मायावती ने अपने बयान में जोर दिया कि संविधान की सर्वसमाज हितैषी मंशा को लागू करना ही गणतंत्र की असली सफलता है। उन्होंने आगाह किया कि केवल बातों से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और निष्ठापूर्वक अमल से ही जनकल्याण संभव है।