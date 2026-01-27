VIDEO: देशभक्ति गाना बजते ही थाने में झूमे दारोगा-सिपाही, जबरदस्त डांस का वीडियो वायरल
बागपत जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। जहां महिला दारोगा, इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी डीजे लगाकर देशभक्ति गानों पर जमकर डांस किया। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।
बागपत जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिनौली थाना क्षेत्र से सामने आए इस वीडियो में महिला दारोगा, इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी डीजे लगाकर देशभक्ति गानों पर नाचते नजर आ रहे हैं। वर्दी में पुलिसकर्मियों का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।
जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी को थाने परिसर में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान राष्ट्रध्वज फहराने के बाद पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति गीतों पर जश्न मनाया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला दरोगा, इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी डीजे पर बज रहे देशभक्ति गानों पर झूमते और तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। थाने का माहौल कुछ देर के लिए उत्सव स्थल में तब्दील हो गया।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग इसे पुलिस का सकारात्मक और उत्साहपूर्ण रूप बता रहे हैं। फिलहाल यह वीडियो बागपत जिले के बिनौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस विभाग की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिसकर्मियों का यह अनोखा जश्न आम लोगों के बीच चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है।
सिपाहियों ने जमाया माहौल
इसके अलावा बागपत जिले का ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें कार्यालय प्रभारी निरीक्षक के सामने दो पुलिसकर्मियों ने जबरदस्त डांस किया। वहीं, मौके पर मौजूद अफसरों ने उनका हौसला-अफ़ज़ाई किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शख्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पहली बार यूपी पुलिस का ये स्वरूप देखा है। जो बेहद पसंद आया है।