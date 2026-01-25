Hindustan Hindi News
यूपी पुलिस के 715 अफसरों और कर्मचारियों को मिलेगा मेडल, 43 को उत्कृष्ण सेवा सम्मान

गणतंत्र दिवस पर यूपी पुलिस के 715 अफसरों व कर्मचारियों को डीजीपी का सेवा अभिलेख व शौर्य के आधार पर उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह के साथ ही प्रशंसा चिन्ह (प्लेटिनम,स्वर्ण व रजत) मिलेगा।

Jan 25, 2026 11:00 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
गणतंत्र दिवस पर यूपी पुलिस के 715 अफसरों व कर्मचारियों को डीजीपी का सेवा अभिलेख व शौर्य के आधार पर उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह के साथ ही प्रशंसा चिन्ह (प्लेटिनम,स्वर्ण व रजत) मिलेगा। शौर्य के आधार पर चार पुलिस कर्मियों और सेवा अभिलेख के आधार पर 43 पुलिस कर्मियों उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। शौर्य के आधार पर 11 पुलिस कर्मियों आईपीएस शिवहरि मीना, रामबदन सिंह, अरुण कुमार सिंह, अमृता मिश्रा, जयप्रकाश सिंह को प्लेटिनम प्रशंसा चिन्ह दिया जाएगा।

शौर्य के आधार पर 68 पुलिस कर्मियों को स्वर्ण प्रशंसा चिन्ह मिलेगा। इनमें आईपीएस सौरभ दीक्षित, रवि शंकर निम, अंकुर अग्रवाल, इलामारन, ,श्रद्धा नरेंद्र पांडेय, एएसपी हरेन्द्र कुमार,महिला बाल सुरक्षा के डिप्टी एसपी विनोद यादव, आईजी अयोध्या के ओएसडी इंस्पेक्टर अक्षय शामिल हैं। शौर्य के आधार पर डीजीपी का रजत प्रशंसा चिन्ह पाने वाले 317 पुलिसकर्मियों में आईपीएस मोहम्मद इमरान, बाराबंकी के एसपी अर्पित विजयवर्गीय, मानुष पारीक, पाटिल निमिष दशरथ, नीतू, अक्षय महाडिक संजय, अंजलि विश्वकर्मा, आदित्य बंसल, चिराग जैन, ईओडब्ल्यू लखनऊ के इंस्पेक्टर आनन्द प्रकाश शुक्ल समेत अन्य शामिल हैं। सेवा अभिलेख के आधार पर 180 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह दिया गया है। शौर्य के आधार पर 18 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह दिया गया है।

अग्निशमन विभाग के चार कर्मियों को राष्ट्रपति पदक

फायर विभाग के चार कर्मियों फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर नसीरुद्दीन खान, चीफ फायर अफसर अरुण कुमार सिंह, लीडिंग फायर मैन गुलाब प्रसाद और लल्लन राम को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक मिलेगा। होमगार्ड और सिविल डिफेंस के दो कर्मचारियों रेकी ऑफिसर आशुतोष कुमार और डिप्टी डिवीजनल वार्डन मुनव्वर सुल्ताना को भी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिलेगा।

एसटीएफ को मिलेंगे 71 पदक

गणतंत्र दिवस पर एसटीएफ को 71 पदक मिलेंगे। इनमें 14 को राष्ट्रपति का वीरता पदक, 11 को गृह मंत्रालय का अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 3 को गृह मंत्रालय का उत्कृष्ट सेवा पदक, तीन को डीजीपी का उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, तीन को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह, दो को डीजीपी का स्वर्ण प्रशंसा चिन्ह, 29 को रजत और दो को डीजीपी का रजत प्रशंसा चिन्ह दिया जाएगा। एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने एसटीएफ के पदक पाने वाले पुलिसकर्मियों को बधाई दी है।

