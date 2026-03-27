रानवमी पर योगी सरकार ने दिया 'तरकश ड्रोन फॉरेंसिक लैब’ का तोहफा, क्या है इसकी विशेषता?

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के डायरेक्टर जीके गोस्वामी ने बताया कि ‘तरकश’ शब्द का अर्थ होता है वह पात्र जिसमें तीर रखे जाते हैं। भारतीय परंपरा में यह केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि युद्ध में तत्परता, सटीकता और शक्ति का प्रतीक है।

CM Yogi: योगी सरकार ने रामनवमी पर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में ‘तरकश ड्रोन फॉरेंसिक लैब’ का तोहफा दिया। शुक्रवार को सीएम योगी ने इस लैब का शुभारंभ कर दिया। इस अत्याधुनिक लैब को भगवान श्रीराम के आदर्शों को समर्पित किया गया है, जिन्हें धर्म, न्याय और वीरता का प्रतीक माना जाता है।

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के डायरेक्टर जीके गोस्वामी ने बताया कि ‘तरकश’ शब्द का अर्थ होता है वह पात्र जिसमें तीर रखे जाते हैं। भारतीय परंपरा में यह केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि युद्ध में तत्परता, सटीकता और शक्ति का प्रतीक है। इसी विचार को आधुनिक संदर्भ में रूपांतरित करते हुए ड्रोन फॉरेंसिक लैब का नाम ‘तरकश’ रखा गया है। जिस प्रकार भगवान श्रीराम अपने तरकश में अचूक तीर संजोकर रखते थे और उनका उपयोग अन्याय के विरुद्ध करते थे, उसी प्रकार यह लैब आधुनिक समय में ड्रोन तकनीक के माध्यम से अपराध नियंत्रण, फॉरेंसिक जांच और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने का कार्य करेगी।

इस लैब की स्थापना के पीछे यह सोच है कि आज के दौर में ड्रोन तकनीक तेजी से विकसित हो रही है और इसका उपयोग न केवल सामान्य कार्यों में बल्कि अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी बढ़ रहा है। ऐसे में ड्रोन से जुड़े अपराधों की जांच, उनके डेटा का विश्लेषण और काउंटर-ड्रोन तकनीक विकसित करना समय की आवश्यकता बन गया है। ‘तरकश ड्रोन फॉरेंसिक लैब’ इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगी।

लैब के लोगो में एक ड्रोन को तरकश से निकलते हुए दर्शाया गया इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर चिरंजीवी मुखर्जी ने बताया कि लैब के प्रतीक चिन्ह (लोगो) में एक ड्रोन को तरकश से निकलते हुए दर्शाया गया है, जो इस बात का संकेत है कि प्राचीन हथियारों की अवधारणा आज आधुनिक तकनीक के रूप में विकसित हो चुकी है। यह प्रतीक इस बात को भी दर्शाता है कि भारत अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति को साथ लेकर भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार तीरों की वर्षा होती थी और वे आकाश में टकराते थे, उसी तरह आज के समय में ड्रोन स्वार्म तकनीक आधुनिक युद्ध और सुरक्षा रणनीतियों का हिस्सा बन चुकी है। इस प्रकार ‘तरकश’ अतीत और भविष्य के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करता है। यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और प्रयासों का भी दर्शाती है।