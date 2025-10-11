करवा चौथ पर महिला ने गजब कर डाला, पति से रूठकर जेठ के पास चली गई पत्नी

अमेठी में एक महिला ने गजब ही कर डाला। महिला ने करवाचौथ के दिन अपने पति को छोड़ दिया और अपने जेठ संग रहने के लिए अड़ गई। जेठ ने भी महिला को अपना लिया।

करवाचौथ पर एक ओर जहां महिलाएं अपनी पति के लिए व्रत रखकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही थीं तो वहीं दूसरी ओर अमेठी में एक महिला ने गजब ही कर डाला। महिला ने करवाचौथ के दिन अपने पति को छोड़ दिया और अपने जेठ संग रहने के लिए अड़ गई। जेठ ने भी महिला को अपना लिया। मामला पुलिस तक पहुंच गया तो पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में सहमति बनी और महिला अपने प्रेमी जेठ के साथ चली गई।

जानकारी के अनुसार टिकरा गांव निवासी अमरजीत का विवाह पांच वर्ष पहले आरती से हुआ था। अमरजीत कामकाज के सिलसिले में शहर में रहता है। वहीं उसकी पत्नी आरती गांव में रहती है। अमरजीत के मुताबिक उसकी पत्नी पिछले तीन वर्षों से उसके चचेरे बड़े भाई राजेंद्र के साथ संपर्क में है। उसने कई बार पत्नी को समझाने बुझाने का प्रयास किया और अपने साथ शहर चलने के लिए कहा लेकिन वह नहीं मानी। करवाचौथ के दिन ही अमरजीत शहर से घर लौटा तो उसने पत्नी को मोबाइल पर किसी से बात करते देखा। पति ने जब पूछताछ की तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।