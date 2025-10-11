Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsOn Karwa Chauth woman did something amazing she got angry with her husband and went to her brother-in-law house

करवा चौथ पर महिला ने गजब कर डाला, पति से रूठकर जेठ के पास चली गई पत्नी

अमेठी में एक महिला ने गजब ही कर डाला। महिला ने करवाचौथ के दिन अपने पति को छोड़ दिया और अपने जेठ संग रहने के लिए अड़ गई। जेठ ने भी महिला को अपना लिया।  

Dinesh Rathour अमेठीSat, 11 Oct 2025 09:13 PM
करवाचौथ पर एक ओर जहां महिलाएं अपनी पति के लिए व्रत रखकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही थीं तो वहीं दूसरी ओर अमेठी में एक महिला ने गजब ही कर डाला। महिला ने करवाचौथ के दिन अपने पति को छोड़ दिया और अपने जेठ संग रहने के लिए अड़ गई। जेठ ने भी महिला को अपना लिया। मामला पुलिस तक पहुंच गया तो पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में सहमति बनी और महिला अपने प्रेमी जेठ के साथ चली गई।

जानकारी के अनुसार टिकरा गांव निवासी अमरजीत का विवाह पांच वर्ष पहले आरती से हुआ था। अमरजीत कामकाज के सिलसिले में शहर में रहता है। वहीं उसकी पत्नी आरती गांव में रहती है। अमरजीत के मुताबिक उसकी पत्नी पिछले तीन वर्षों से उसके चचेरे बड़े भाई राजेंद्र के साथ संपर्क में है। उसने कई बार पत्नी को समझाने बुझाने का प्रयास किया और अपने साथ शहर चलने के लिए कहा लेकिन वह नहीं मानी। करवाचौथ के दिन ही अमरजीत शहर से घर लौटा तो उसने पत्नी को मोबाइल पर किसी से बात करते देखा। पति ने जब पूछताछ की तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।

आरती ने अमरजीत पर नशा करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ रहने से इंकार कर दिया। उसने कहा कि वह चचेरे जेठ राजेंद्र के साथ रहेगी। वहीं राजेंद्र ने भी आरती से प्रेम करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद तीनों थाने पहुंचे। पुलिस ने मामले में पति-पत्नी के बीच सुलह कराने का प्रयास किया लेकिन आरती नहीं मानी। हारकर अमरजीत ने पत्नी को अमरजीत के साथ जाने की लिखित सहमति दे दिया। प्रभारी निरीक्षक जामो विनोद सिंह ने बताया कि दोनों ने पति-पत्नी ने आपसी सहमति से अलग रहने का निर्णय लिया है। किसी ने कार्रवाई की मांग नहीं की है।

