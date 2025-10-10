करवाचौथ पर नई-नवेली दुल्हन ने छोड़ दी दुनिया, ससुराल से मायके पहुंची महिला ने जहर खाकर दी जान

मेरठ में करवाचौथ पर ससुराल से अपने मायके आई नवविवाहिता ने जहर खा लिया। उपचार के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में पंचनामा भर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

यूपी के मेरठ में करवाचौथ पर ससुराल से अपने मायके आई नवविवाहिता ने जहर खा लिया। उपचार के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में पंचनामा भर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम कुंडा निवासी प्रदीप की पुत्री आयुषी उर्फ चिंकी की शादी करीब 11 माह पूर्व दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि पति से परेशान होकर विवाहिता ढाई माह से मायके में रह रही थी।

बताया गया है कि दांपत्य जीवन में क्लेश के कारण वह मानसिक तनाव में रहने लगी। शुक्रवार सुबह करवाचौथ पर करीब नौ बजे उसने जहर खा लिया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन शाम को उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल द्वारा मौत की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर फलावदा पुलिस मौके पर पहुंची और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विवाहिता का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में शोक व्याप्त है।