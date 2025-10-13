एक-दो नहीं, कुल 12 दुल्हनें करवाचौथ पर फरार; नशीला पदार्थ खिलाकर ससुराल से जेवर और कैश उड़ा ले गईं

अलीगढ़ इन दिनों एक चौंकाने वाली घटना के कारण सुर्खियों में है, जिसने शादी-ब्याह के माहौल में डर पैदा कर दिया है। करवाचौथ की रात यहां एक-दो नहीं, बल्कि 12 नई-नवेली दुल्हनें अपने ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर घर में रखा सारा कैश और कीमती जेवर लेकर फरार हो गईं।

यूपी के अलीगढ़ में एक दो नहीं बल्कि 12 दुल्हनों ने ऐसा कांड कर दिया है। जिससे अब युवक शादी करने से भी कतरा रहे हैं। दरअसल करवाचौथ पर सभी दुल्हनों ने घर में रखे कैश और जेवर लेकर फरार हो गईं। अब तक चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। जिसमें से तीन इगलास और एक सासनीगेट थाने में है। वहीं, दुल्हनों के साथ बिचौलियों को भी नामदज किया गया है।

9, 10 और 11 अक्तूबर को इलगास थाना क्षेत्र में 12 शादियां हुईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिचौलियों ने शादी कराने के एवज में एक से डेढ़ लाख तक का कमीशन लिया और सभी युवतियां बिहार से अलीगढ़ आईं। कैलाश नगर के रहने वाले वीर सिंह ने बेटे प्रेमवीर का विवाह मनीषा से तय हो किया था। करवाचौथ वाले दिन शुक्रवार को हाथरस में कोर्ट मैरिज की थी। मनीषा के आधार कार्ड पर बिहार के जिला रोहताश के गांव मंगरावा का पता दर्ज है। उसने विधि विधान से करवाचौथ मनाई। इसी बीच रात में उसने परिवार को नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। इसके बाद कान में पहले झुमके, मंगलसूत्र, तोड़ियां समेत अन्य जेवरात व अलमारी में रखे 38 हजार रुपये लेकर फरार हो गई।

उधर, सासनीगेट थाना क्षेत्र के मथुरा रोड के रहने वाले निहाल शर्मा ने बेटे के साथ भी यही हुआ। उसने 9 अक्टूबर को बिहार कीी शोभा से की थी। शुक्रवार की रात शोभा ने परिजनों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। जेवर-केश जेवरात व अलमारी में रखे 40 हजार रुपए लेकर भाग गई। दोनों परिवारों ने शनिवार देर शाम तहरीर दे दी।

रविवार को इगलास क्षेत्र के दो और परिवार सामने आए, जिन्होंने लुटेरी दुल्हन द्वारा जेवरात व नकदी ले जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। इसमें सासनीगेट थाने में शोभा, सचिन, मुकेश गुप्ता व उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा हुआ है। वहीं, इगलास में भी तीन अलग-अलग मुकदमे लिखे गए हैं। एएसपी मयंक पाठक के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में टीमें लगा दी हैं।