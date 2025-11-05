कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़मुक्तेश्वर में हर-हर गंगे, सीएम योगी ने श्रद्धालुओं पर हेलिकॉप्टर से बरसाए फूल

संक्षेप: मुख्यमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा को प्रदेश की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक गौरव से जोड़ते हुए सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित यह स्नान मेला उत्तर भारत की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। इसकी पवित्रता और व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता है।

कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान पर्व पर गढ़मुक्तेश्वर में गंगा तट पर आस्था का सागर उमड़ पड़ा। इस पवित्र मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलिकॉप्टर से मेले क्षेत्र के ऊपर से हवाई निरीक्षण किया और स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा की। जैसे ही आसमान से फूलों की बारिश हुई, घाटों पर मौजूद श्रद्धालुओं के चेहरों पर अपार उत्साह और भक्ति की चमक दिखाई दी। पूरा वातावरण हर-हर गंगे और जय मां गंगा के जयकारों से गूंज उठा।

मुख्यमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर को प्रदेश की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक गौरव से जोड़ते हुए सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित यह स्नान मेला उत्तर भारत की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। इसकी पवित्रता और व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इधर, मेले में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और एसपी ज्ञानंजय सिंह सुबह से ही व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए थे। सुरक्षा को लेकर ड्रोन कैमरे, महिला पुलिस, और पीएसी की तैनाती की गई। घाटों, पार्किंग स्थलों और मार्गों के पर सफाई और यातायात व्यवस्था की भी लगातार मॉनिटर की गई। गंगा किनारे पुष्प वर्षा का यह अद्भुत दृश्य श्रद्धालुओं की यादों में लंबे समय तक के लिए बस गया है।

कल 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई थी डुबकी कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़ गंगा तट सोमवार रात से ही श्रद्धा और भक्ति का महासंगम बन गया था। गंगा की गोद में डुबकी लगाकर 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मोक्ष की कामना की। मंगलवार शाम तक गंगा घाटों पर सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाते हुए हर-हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारे लगाए। बुधवार की सुबह भी गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए।

खादर में लगे कार्तिक पूर्णिमा मेले में सोमवार देर रात से ही स्नान का क्रम शुरू हो गया था, जो मंगलवार दोपहर तक चलता रहा। महिलाओं ने स्नान के बाद घाट किनारे बैठकर गंगा आरती में हिस्सा लिया। मेले में बने पंडालों और तंबुओं में श्रद्धालु भजन-कीर्तन में लीन नजर आए। कई श्रद्धालु परिवारों के साथ पिछले 15 दिनों से यहां डेरा डाले हुए हैं, जिन्होंने आज के दिन को सबसे पावन मानते हुए मुख्य स्नान किया।