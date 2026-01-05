बाबूजी ने सत्ता नहीं, संकल्प चुना था; कल्याण सिंह की जयंती पर बोले सीएम योगी

संक्षेप: सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल कल्याण सिंह की 94वीं जयंती पर नमन करते हुए कहा कि बाबूजी ने सत्ता नहीं, बल्कि संकल्प और सिद्धांत को चुना। यही उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान रही।

पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल कल्याण सिंह की 94वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को लखनऊ माल एवेन्यू में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमन करते हुए कहा कि बाबूजी ने सत्ता नहीं, बल्कि संकल्प और सिद्धांत को चुना और यही उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान रही।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 1991 में जब कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान संभाली, तब राज्य अव्यवस्था, अराजकता और अपराध की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थीं और शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहा था। प्रशासनिक तंत्र कमजोर था और कानून-व्यवस्था पर भरोसा डगमगा चुका था। ऐसे कठिन समय में बाबूजी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने का विश्वास जगा। प्रत्येक प्रदेशवासी के मन में यह भावना प्रबल हुई कि प्रदेश अब दृढ़ संकल्प के साथ विकास के नए सोपान तय करेगा। हालांकि, इस दौरान उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र भी रचे गए।

सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी का कार्यकाल श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के निर्णायक दौर से जुड़ा रहा। उन्होंने रामभक्तों और संत समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने आराध्य प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट आस्था को सर्वोपरि रखा। सत्ता की परवाह किए बिना उन्होंने अपने कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय लिए और आवश्यकता पड़ने पर सत्ता त्यागने से भी पीछे नहीं हटे। सरकार भले ही चली गई हो, लेकिन श्रीराम जन्मभूमि से जुड़े घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं स्वीकार की और साहस के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उनका शासनकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले एक निर्णायक अध्याय के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा।