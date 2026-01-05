Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsOn Kalyan Singh birth anniversary CM Yogi adityanath said Babuji had chosen resolve, not power
बाबूजी ने सत्ता नहीं, संकल्प चुना था; कल्याण सिंह की जयंती पर बोले सीएम योगी

बाबूजी ने सत्ता नहीं, संकल्प चुना था; कल्याण सिंह की जयंती पर बोले सीएम योगी

संक्षेप:

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल कल्याण सिंह की 94वीं जयंती पर नमन करते हुए कहा कि बाबूजी ने सत्ता नहीं, बल्कि संकल्प और सिद्धांत को चुना। यही उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान रही।

Jan 05, 2026 12:00 pm ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल कल्याण सिंह की 94वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को लखनऊ माल एवेन्यू में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमन करते हुए कहा कि बाबूजी ने सत्ता नहीं, बल्कि संकल्प और सिद्धांत को चुना और यही उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान रही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 1991 में जब कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान संभाली, तब राज्य अव्यवस्था, अराजकता और अपराध की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थीं और शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहा था। प्रशासनिक तंत्र कमजोर था और कानून-व्यवस्था पर भरोसा डगमगा चुका था। ऐसे कठिन समय में बाबूजी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने का विश्वास जगा। प्रत्येक प्रदेशवासी के मन में यह भावना प्रबल हुई कि प्रदेश अब दृढ़ संकल्प के साथ विकास के नए सोपान तय करेगा। हालांकि, इस दौरान उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र भी रचे गए।

ये भी पढ़ें:अब आसानी से पास होगा घर का नक्शा, नियमों में बदलाव के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन

सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी का कार्यकाल श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के निर्णायक दौर से जुड़ा रहा। उन्होंने रामभक्तों और संत समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने आराध्य प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट आस्था को सर्वोपरि रखा। सत्ता की परवाह किए बिना उन्होंने अपने कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय लिए और आवश्यकता पड़ने पर सत्ता त्यागने से भी पीछे नहीं हटे। सरकार भले ही चली गई हो, लेकिन श्रीराम जन्मभूमि से जुड़े घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं स्वीकार की और साहस के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उनका शासनकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले एक निर्णायक अध्याय के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा।

बाबूजी एक विचार और एक युग थे

कार्यक्रम संयोजक पूर्व सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि बाबूजी एक विचार और एक युग थे। उन्होंने सत्ता को कभी लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि संकल्प और सिद्धांत को सर्वोपरि रखा। उनकी राजनीति समाज को जोड़ने वाली थी। उन्होंने सामाजिक न्याय को नारे के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहार और नीति के रूप में स्थापित किया। पिछड़े, वंचित, किसान, नौजवान और महिलाओं को मुख्यधारा में सम्मान के साथ लाना उनके जीवन का संकल्प था। इस मौके पर उपस्थित मंत्री डॉ. संजय निषाद, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह चौधरी, सांसद सतीश गौतम, मुकेश राजपूत आदि ने भी पुष्पांजलि अर्पित की।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |