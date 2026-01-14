Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsOn January 18, BLOs will read out the draft voter list at polling stations; you can also check your name
मतदान केंद्रों पर इस दिन बीएलओ पढ़कर सुनाएंगे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, आप भी चेक लें अपना नाम

18 जनवरी को सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर बीएलओ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाएंगे। इस दौरान आप भी उपस्थित रहकर अपना नाम चेक कर सकते हैं।

Jan 14, 2026 06:00 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में छह जनवरी को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची को 18 जनवरी 2026 (रविवार) को समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा अपने मतदेय स्थलों पर पढ़कर सुनाया जाना है। इस दौरान आप भी उपस्थित रहकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि बूथ लेबिल एजेंट से कहें कि वे भी 18 जनवरी को बूथ पर उपस्थित रहकर नागरिकों को प्रपत्र भरवाने में सहयोग प्रदान करें।

एडीएम ने बताया कि जनपद के नागरिक ड्राफ्ट मतदाता सूची में विद्यमान किसी नाम पर आपत्ति एवं पूर्व में शामिल नाम को अपमार्जित करवाने के लिए प्रारूप-7 तथा किसी प्रविष्टि, मतदाता फोटो पहचान पत्र में संशोधन, निवास परिवर्तन व दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु प्रारूप-8 (घोषण पत्र के साथ) में आवेदन कर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे नागरिक जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो गये हैं, वह फार्म-06 में घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। ऑनलाईन फार्म-06 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

आम लोग भी सूची चेक कर लें

18 जनवरी 2026 को अपने नज़दीकी मतदेय स्थल पर जाकर 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची को चेक कर लें, यदि किसी नागरिक का नाम आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है अथवा किसी मतदाता का नाम किसी कारण से आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित होने से रह गया है, मतदान केन्द्रों पर बीएल.ओ., तहसील कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय से फार्म प्राप्त कर फार्म भरकर घोषणा पत्र के साथ बीएलओ को प्राप्त करा सकते हैं।

