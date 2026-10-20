दशहरा पर राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, कोठी में मेज पर रखे नजर आए सैकड़ों असलहे
कुंडा से विधायक राजा भैया की कोठी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मेज पर सैकड़ों असलहे रखे नजर आ रहे हैं। वीडियो दशहरा पर होने वाले शस्त्र पूजन का बताया जा रहा है।
Raja Bhaiya News: प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधायक राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हर साल की तरह इस बार राजा भैया की कोठी में सैकड़ों की संख्या में असलहे नजर आए। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मौका था विजयदशमी पर पारंपरिक शस्त्र पूजन का। हर साल बड़ी संख्या में राजा भैया के समर्थक और क्षेत्रीय लोग शस्त्र पूजा में भाग लेने के लिए कोठी पर पहुंचते हैं। मंगलवार को भी यही नजारा देखने को मिला है। राजा भैया की कोठी में मेज पर सैकड़ों असलहे पूजा के लिए रखे गए थे। बताया जाता है कि इनमें 200 से अधिक बंदूके और अन्य असलहे शामिल थे।
जानकारी के अनुसार मंगलवार को कुंडा विधायक राजा भैया की बेंती स्थित कोठी पर शस्त्रों के पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस शस्त्र पूजन कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने भी भाग लिया था। शस्त्र पूजन में शामिल होने के लिए ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, चेयरमैन समेत कई समर्थक अपने-अपने हथियार लेकर कोठी पर पहुंचे थे। इस दौरान कोठी परिसर में एक बड़ी मेज रखी गई जिस पर करीब 500 से ज्यादा हथियारों को रखा गया। इसमें छोटे से लेकर बड़े हथियार भी शामिल थे। हथियार इतने थे कि देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया जाएंगी। चर्चा है कि पिछले साल की तुलना इस साल असलहों के जखीरे में इजाफा हुआ है।
असलहों का वीडियो वायरल
राजा भैया की कोठी पर शस्त्र पूजन के दौरान मेज पर रखे सैकड़ों की तादाद में असलहों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। बतादें कि विजयी दशमी के दिन शस्त्रों की पूजन की परंपरा सनातन धर्म में लंबे समय से चली आ रही है। राजा भैया भी इस तरह का अनुष्ठान हर साल करते हैं।
राजा भैया ने पंकज चौधरी से की मुलाकात
वहीं दूसरी ओर राजा भैया ने लखनऊ स्थित यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि ये मुलाकात दो दिन पहले यानी 18 अक्टूबर की बताई जा रही है। दोनों की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट और सद्भावना बताया गया। सूत्रों का कहना है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बतादें कि सात बार विधायक रह चुके सिंह 1993 से प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के फिलहाल दो विधायक हैं और दोनों प्रतापगढ़ जिले से हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।