दोहरे मापदंडो पर..., अब ब्रजभूषण सिंह के बेटे विधायक प्रतीक भूषण ने UGC एक्ट के खिलाफ खोला मोर्चा

संक्षेप: यूजीसी एक्ट और शंकराचार्य के अपमान को लेकर इस्तीफा देने वाले पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री को अब भाजपा के अंदर से ही सपोर्ट मिला है।पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे विधायक प्रतीक भूषण ने भी यूजीसी एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद अब यूजीसी (UGC) रेगुलेशन 2026 के खिलाफ आवाजें राजनीतिक गलियारों से भी उठने लगी हैं। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इस एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक बेहद गंभीर और दार्शनिक पोस्ट के जरिए इस नए कानून और इसके पीछे की मानसिकता पर कड़ा प्रहार किया है।

प्रतीक भूषण सिंह ने इतिहास और वर्तमान व्यवस्था के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाते हुए लिखा कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को ‘अतीत की बात’ कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ‘ऐतिहासिक अपराधी’ के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है।

सवर्णों के प्रति 'प्रतिशोध' की राजनीति पर निशाना प्रतीक भूषण के इस बयान को सीधे तौर पर UGC रेगुलेशन 2026 के उन प्रावधानों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिन्हें लेकर ब्राह्मण और अन्य सवर्ण समाज के लोग आशंकित हैं। उनके इस बयान का अर्थ साफ है कि जहां विदेशी हमलावरों के जुल्मों को इतिहास मानकर छोड़ दिया गया, वहीं आज के दौर में भारतीय समाज के ही एक वर्ग (सवर्णों) को पुराने इतिहास के नाम पर 'विलेन' बनाकर पेश किया जा रहा है और कानून के जरिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

अलंकार अग्निहोत्री मामले को मिला राजनीतिक बल यूजीसी और शंकराचार्य मुद्दे को लेकर पीसीएस अधिकारी बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दिया था। तब कहा था कि भाजपा के सवर्ण सांसदों और विधायकों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। ऐसे में प्रतीक भूषण का यह पोस्ट से अलंकार अग्निहोत्री को सपोर्ट मिला है। प्रतीक भूषण सिंह का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही गोंडा में उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी अनदेखी पर 'साजिश' का आरोप लगाया था। अब बेटे द्वारा सवर्णों के मुद्दों पर खुलकर सामने आने से यह साफ हो गया है कि भाजपा के भीतर ही इस नए कानून को लेकर असंतोष की लहर है।