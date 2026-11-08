दिवाली पर सगे भाइयों ने फूफा को मार डाला; झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंचे थे

प्रतापगढ़ के महेशगंज क्षेत्र में दीपावली की रात शराब के नशे में झगड़ रहे दो सगे भाइयों ने बीच-बचाव करने पहुंचे अपने 60 वर्षीय फूफा की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। पुलिस तैनात है।

प्रतापगढ़, संवाददाता: महेशगंज थाना क्षेत्र के धोनू का पुरवा गांव में दीपावली की देर रात आपसी विवाद में बीच-बचाव करना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। शराब के नशे में झगड़ रहे दो सगे भाइयों ने अपने 60 वर्षीय फूफा को डंडे से पीटकर मार डाला। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के हंगामे का सामना करना पड़ा। एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, धोनू का पुरवा गांव निवासी खूंटीलाल पटेल के बेटे मोहित और रोहित दीपावली की रात करीब 10 बजे आपस में झगड़ रहे थे। दोनों को विवाद करते देख गांव में रहने वाले उनके सगे फूफा अमृतलाल पटेल (60) बीच-बचाव करने पहुंच गए। आरोप है कि इस दौरान दोनों भाइयों ने अपना गुस्सा फूफा पर ही उतार दिया और डंडे से उनकी पिटाई शुरू कर दी। हमले में अमृतलाल गंभीर रूप से घायल हो गए।

शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल अमृतलाल को इलाज के लिए सीएचसी महेशगंज ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत की खबर मिलते ही परिवार और गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया।