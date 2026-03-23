ऑन डिमांड देसी बम और हथियारों की सप्लाई; LLB पास आउट मास्टरमाइंड, 12 हथगोले बरामद

आरोपी दुष्यंत शातिर बदमाश है। वह एलएलबी तक की पढ़ाई किया है। 2024 में जब मझोला थाने से तमंचा फैक्ट्री के मामले में वह जेल गया तो कुछ माह बाद ही जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद हरिद्वार जाकर नौकरी करने लगा। वहां भी उसने अवैध असलहों के खरीद-फरोख्त का काम शुरू कर दिया।

ऑन डिमांड देसी बम और तमंचों की सप्लाई करने वाले गिरोह का मुरादाबाद पुलिस ने खुलासा किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लोगों से संपर्क कर तमंचा, देशी बम आदि के लिए आर्डर लेते हैं। इसके बाद उत्तराखंड और अन्य स्थानों से लाकर या खुद ही कहीं बनवाकर ऑनडिमांड तमंचा और देशी बम की सप्लाई करते हैं।पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की पहचान मझोला थाना क्षेत्र के लाइनपार विकास नगर निवासी दुष्यन्त उर्फ दीपक, एकता कालोनी निवासी ऋषभ शर्मा और मूंढापांडे थाना के गांव गोवर्धनपुर निवासी अजीम के रूप में हुई। आरोपियों के पास से 315 बोर के दो तमंचा, 60 जिंदा कारतूस और 35 खोखा कारतूस बरामद हुए।

12 हथगोले भी बरामद किए इसके अलावा 12 बोर का एक तमंचा, दो जिंदा और सात खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों के पास से 12 देशी बम(विस्फोटक हथगोला) भी बरामद हुए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस गहनता से जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया।

जमानत पर आने के बाद गया हरिद्वार और बना लिया गैंग सीओ कटघर के अनुसार आरोपी दुष्यंत शातिर बदमाश है। वह एलएलबी तक की पढ़ाई किया है। 2024 में जब मझोला थाने से तमंचा फैक्ट्री के मामले में वह जेल गया तो कुछ माह बाद ही जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद हरिद्वार जाकर नौकरी करने लगा। वहां भी उसने अवैध असलहों के खरीद-फरोख्त का काम शुरू कर दिया। वहीं से उसका नेटवर्क उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के कुछ बदमाशों से हुआ।

गैंग में कई और लोगों को जोड़ा जिसके बाद हरिद्वार में काम छोड़कर दुष्यंत उर्फ दीपक दोबारा मुरादाबाद आ गया और तमंचा व देशी बम बेचने का काम करने लगा। उसने ऋषभ और अजीम को भी अपने साथ मिला लिया और उत्तराखंड से अवैध असलहे लाकर मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्र में बेचने लगा। आरोपी दुष्यंत ने पुलिस को बताया कि पंचायत चुनाव आने वाला है। पंचायत चुनाव के दौरान डिमांड अधिक आती है इसलिए वह अपने साथ कुछ और लोगों को जोड़ लिया है। उसने कई नाम भी बताए हैं।