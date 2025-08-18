बेटी के बर्थडे पर उसकी आंखों के सामने पीट-पीटकर पिता का कत्ल, ताउम्र नहीं मनाएगी जन्मदिन का जश्न

अब्दुल करीम की बेटी रमशा का 12वां जन्मदिन था। परिवार ने इसलिए 15 दिन से तैयारियां की थीं। रिश्तेदारों को भी बुलाया और घर पर जश्न रखा था। गली में डीजे लगाया गया था। घर पर हर कोई खुश था। इसी दौरान अयूब पक्ष लगातार डीजे बजाने का विरोध कर रहा था।

यूपी के मेरठ में मामूली कहासुनी के बाद अब्दुल करीम नाम के एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। करीम को अचानक ही घेरकर आरोपियों ने हमला बोल दिया। बच्चों के सामने ही बेरहमी से पीटते रहे और मौत के घाट उतार डाला। वारदात के बाद आरोपियों को अंदाजा हो गया था कि भीड़ बदला लेगी, इसलिए हत्यारोपी घर छोड़कर फरार हो गए। जिस दिन यह वारदात हुई उस दिन अब्दुल करीम की बेटी रमशा का बर्थडे था। रमशा शायद अब ताउम्र अपना जन्मदिन नहीं मना पाएगी। जब भी जन्मदिन आएगा, रमशा की आंखों के सामने पिता अब्दुल करीम का चेहरा आएगा। उसके सामने किस तरह पीटकर उसके पिता की हत्या की गई, से सारा मंजर आंखों के सामने घूम जाएगा। ये गम रमशा को पूरी उम्र टीसता रहेगा कि उसके जन्मदिन पर पिता की हत्या की थी।

मेरठ के मछेरान स्थित पूर्वा हाफिज निवासी अब्दुल करीम पत्नी, दो बेटी रमशा, नाबिया और तीन बेटे फैसल, अरशम, इतेशाम के साथ रहते थे। अब्दुल करीम की लाडली बेटी रमशा का शुक्रवार को 12वां जन्मदिन था। परिवार ने इसलिए 15 दिन से तैयारियां की थीं। रिश्तेदारों को भी बुलाया और घर पर जश्न रखा था। गली में डीजे लगाया गया था। घर पर हर कोई खुश था। इसी दौरान अयूब पक्ष लगातार डीजे बजाने का विरोध कर रहा था। अयूब और उसके परिजनों समेत कई रिश्तेदार अपराधी हैं। थानों में आरोपियों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस से भी कनेक्शन है।

पूर्व में आरोपी अयूब देहली गेट थानाक्षेत्र में रहता था, लेकिन फिर वह मछेरान में परिवार के साथ रहने लगा। अब्दुल ने रात करीब नौ बजे अयूब को कहा भी था कि परिवार में बेटी का जन्मदिन है, इसलिए आज गुस्सा न करें। अयूब अपनी बात पर अड़ा रहा। उस समय तो बीच बचाव हो गया था, लेकिन रात करीब 11 बजे दोनों पक्ष भिड़ गए। अब्दुल की हत्या कर दी गई। हादसे को शायद ही रमशा कभी भुला पाएगी। अब शायद ही रमशा जन्मदिन मना पाएगी।

तहखाने वाले तस्कर हाजी तस्लीम का साथी है अय्यूब मृतक के परिजनों ने बताया कि हत्यारोपी अय्यूब और तहखाने वाले तस्कर हाजी तस्लीम के बीच जान पहचान है। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस को सब जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता।

बेटा बोला, पापा के सिर में सरिया मारा अब्दुल के बेटे अरशम ने बताया कि बहन का जन्मदिन था। घर में जश्न का माहौल था। गाने-बजाने पर झगड़ा हुआ। अय्यूब ने पापा से हाथापाई की और सिर पर सरिया मारा। वो गिर गए और बच नहीं सके। वहीं बहन शबनम रो-रोकर बेहोश हो गई। होश आने पर बताया, शाहिद और अय्यूब ने मिलकर भाई की हत्या की है। जैसे ही मुझे पता चला, हम भाई के साथ घर पहुंचे। पड़ोसी इमरान ने बताया अय्यूब के परिवार का मोहल्ले में आतंक है। वे आते-जाते लोगों से झगड़ा कर लेते हैं।