भैया दूज पर इकलौते भाई ने फांसी लगाकर जान दी, नौकरी छूटने के बाद बेरोजगारी से था परेशान

संक्षेप: कानपुर में भैया दूज के दिन इकलौते भाई ने फांसी लगाकर जान दे दी है। नौकरी छूटने और बेरोजगारी से वह परेशान था। घटना ग्वालटोली में हुई। एक महीने पहले युवक की नौकरी चली गई थी। जवान बेटे की मौत से खुशियों के त्योहार पर कोहराम मचा है।

यूपी में कानपुर के ग्वालटाेली में एक माह पहले नौकरी छूटने से परेशान बेरोजगार युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। भैया दूज के मौके पर इकलौते भाई की मौत से बहन समेत परिवार को रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्यों का संकलन कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

एफएम कालोनी निवासी प्राइवेट कर्मचारी ललित झा का 23 वर्षीय इकलौता बेटा कृष्णा झा कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरविजन का काम करता था। ललित के परिवार में बेटे कृष्णा के अलावा पत्नी नीतू व बेटी पलक है। बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। पिता ने बताया कि एक माह पहले किसी कारण से कृष्णा की नौकरी छूट गई थी, तब से वह तनाव में रहने लगा था।

भैया दूज को लेकर पत्नी बेटी पलक के साथ बुधवार को मरियमपुर स्थित मायके गई थीं। कृष्णा रात में खाना खाने के बाद कमरे में सोने की बात कहकर चला गया था। गुरुवार सुबह बेटे के कमरे से बाहर न आने पर जब कमरे पहुंचे तो कृष्णा का शव फंदे से झूल रहा था।

जवान बेटे की यह हालत देख पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। चीख-पुकार सुन पड़ोसी पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। साक्ष्यों का संकलन कर शव पाेस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पिता ने बताया कि नौकरी छूटने के बाद कृष्णा बेरोजगार हो गया था। इस कारण काफी तनाव में था। इसी कारण कृष्णा ने सुसाइड किया है।